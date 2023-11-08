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هيئة الاعتماد تقر “تسكين” مؤهلات كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة البترا

منذ 3 ساعات
هيئة الاعتماد تقر “تسكين” مؤهلات كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة البترا

وطنا اليوم:أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، أمس الأربعاء، تسكين مؤهلات كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة البترا في التخصصات الآتية من برنامج البكالوريوس، وهي: علم الحاسوب، وهندسة البرمجيات، وأمن المعلومات، وعلم البيانات والذكاء الصناعي، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.
ويركز الإطار الوطني للمؤهلات على المهارات والمعرفة والكفايات لضمان جودة نتاجات التعليم، وتوفير تعليم متميز ذي مخرجات نوعية، ضمن عشرة مستويات تبدأ بالتعليم ما قبل المدرسي وتنتهي بالدكتوراه.
ويهدف تسكين المؤهلات في الإطار الوطني إلى تقليص الفجوة بين مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية وحاجات سوق العمل من مهارات ومعارف وكفايات.


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