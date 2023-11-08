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قسم اللغة الصينية وآدابها في جامعة فيلادلفيا يلتقي بطلبته الجدد‎

منذ ساعتين
قسم اللغة الصينية وآدابها في جامعة فيلادلفيا يلتقي بطلبته الجدد‎

وطنا اليوم:أقام قسم اللغة الصينية وآدابها في كلية الآداب في جامعة فيلادلفيا لقاء مع الطلبة الجدد في القسم يوم الإثنين 7 تشرين الثاني 2023. وفي اللقاء، تعرف الطلبة على أساتذة القسم، وعلى الخطة الدراسية للقسم، ونمط المحاضرات في الجامعة. كما وأشاد الكادر التدريسي باختيار الطلبة لدراسة اللغة الصينية كونها لغة مطلوبة في عصرنا الحالي، خاصة وأنهم يتعلمون اللغة من أساتذة صينيين لغتهم الأم ماندرين.
وفي اللقاء، استمع الطلبة مع أساتذتهم لأغنية صينية تعكس تعاطف الشعب الصيني مع الفلسطينين في الظروف الراهنة. وفي نهاية اللقاء، قام الطلبة بتجربة الشاي الصيني مع أساتذتهم، وحصل كل منهم على ميدالية خشبية مكتوب عليها اسمهم باللغة الصينية.


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