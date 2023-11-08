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الأمن العام يطلق الحملة السنوية للتفتيش على المركبات

منذ 3 ساعات
الأمن العام يطلق الحملة السنوية للتفتيش على المركبات

وطنا اليوم:جددت إدارتا السير والدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام رسالتهما بدعوة السائقين إلى ضرورة تفقد مركباتهم والتأكد من جاهزيتها بالتزام مع الحملة الشتوية المتواصلة على المركبات.
وأكدت “السير” و”الدوريات الخارجية”، أهمية تفقد المركبات، لضمان سيرها بالشكل الآمن خلال فصل الشتاء، تحسبا من وقوع حوادث السير.

شتاء آمن
وباشرت مديرية الأمن العام بتنفيذ حملتها الوقائية والموسعة “شتاء آمن”، الهادفة إلى تعزيز الوقاية من الحوادث خلال الظروف الجوية التي تشهدها المملكة عادة في فصل الشتاء، والتي ستنفذ من قبل مديرية الدفاع المدني، والإدارات المرورية، ومديرية الإعلام والشرطة المجتمعية.
كما أطلقت المديرية حملتها التفتيشية المرورية السنوية للتأكد من صلاحية المركبات وجاهزيتها للسير على الطرق خلال الشتاء، وتوافر عناصر السلامة فيها، والتي ستنفذ من قبل الإدارات المرورية (السير، والترخيص، والدوريات الخارجية) والإدارة الملكية لحماية البيئة، ومختصين بالفحص الفني من إدارة الصيانة.

الحملة المرورية
وستشتمل الحملة المرورية على فحص المركبات والتفتيش عليها من قبل الدوريات المنتشرة على الطرق الداخلية والخارجية، وستمنح المركبات التي يتم فحصها ملصقا لوضعه على الزجاج الأمامي للمركبات الجاهزة، أما في حال وجود أي خلل فني فإنه سيتم إعطاء صاحب المركبة إشعارا (دون مخالفة) لمدة 10 أيام لتصويب أوضاع المركبة فنيا، وفي حال عدم تصويب النواقص ضمن الوقت المحدد سيتم مخالفة المركبات التي لم تستجب لاستكمال النواقص المتعلقة بالسلامة العامة.
ووفقا لبيان الأمن العام، يأتي إطلاق الحملة الوقائية والتوعوية الموسعة “شتاء آمن”، إيماناً من مديرية الأمن العام بأهمية نشر التوعية والتثقيف، وبذل الجهود للوقاية من الحوادث المنزلية أو المرورية أو في المنشآت، التي تقع غالبا نتيجة لعدم اتباع سبل الوقاية اللازمة، أو لنقص في أدوات السلامة وتجهيزاتها.
ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة التعاون مع مرتباتها، واتباع جميع الإرشادات والتعليمات وإجراء الصيانة المناسبة لمركباتهم، وتفقد وسائل التدفئة المنزلية، وإجراء الصيانة لها قبل البدء باستخدامها، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين


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