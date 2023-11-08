المقاومة: إدارة غزة شأن فلسطيني خاص ولن ينجح أحد بتغيير الواقع

وطنا اليوم:أكدت المقاومة الفلسطينية أن إدارة قطاع غزة شأن فلسطيني خاص مؤكدة عدم نجاح أي قوة على الأرض في تغيير الواقع أو فرض إرادتها.

وقالت المقاومة في بيان على منصة “تلغرام”، الأربعاء، “إدارة غزة أو جزء من أرضنا هو شأن فلسطيني خاص بشعبنا ولن تنجح أي قوة على الأرض من تغيير الواقع أو فرض إرادتها”.

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قد أعلن مساء الثلاثاء، أن “حركة حماس لا يمكن أن تكون جزءا من المستقبل في قطاع غزة والمشاورات جارية بشأن شكل الحكم هناك”.

وأضافت المقاومة أن “حديث كيربي عن وضع غزة ما بعد حماس ضرب من الخيال وشعبنا يلتحم مع المقاومة وهو من يقرر مصيره بنفسه”.

وأوضحت أن “المقاومة حركة تحرر وطني وتتربع في كل بيت فلسطيني وهي جزء أصيل من شعبنا ومن حقها مقاومة الاحتلال وفق كل القوانين والأعراف”.

وشددت على أن “الشعب أفشل مخطط تهجيره وتصفية قضيته العادلة ولن يسمح لأحد بتمرير مخططاته ولا يزال ثابتاً مرابطاً على أرضه”.

وعن تطورات الحرب التي دخلت يومها الـ 33 قالت المقاومة: “إن أفراد المقاومة كبدوا العدو خسائر فادحة في آلياته ودباباته وجنوده وجيشه الذي لا يزال يحاول عبور قطاع غزة ويتراجع أمام ضربات المقاومة”.

وتابعت: “الاحتلال سيخسر هذه المعركة كما سابقاتها وكما فشل في بدايتها صباح 7 أكتوبر سيفشل في تحقيق أهدافه في نهايتها”