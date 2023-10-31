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إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله بالأغوار الشمالية

31 أكتوبر 2023
إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله بالأغوار الشمالية

وطنا اليوم:أزالت سلطة وادي الأردن، اليوم الثلاثاء، اعتداءات على قناة الملك عبد الله في منطقة أبو هابيل بلواء الأغوار الشمالية.
وقال السلطة في بيان، إن إزالة الاعتداءات قامت بها كوادر إدارة مصادر المياه للأغوار الشمالية والوسطى، ومديرية اعتداءات شمال البحر الميت، بالتعاون مع شرطة غرب إربد، والإدارة الملكية، لحماية البيئة ضمن الحملة للحد من الاستخدامات غير المشروعة والتقليل من الفاقد المائي.
وأضافت أن الحملة أسفرت عن إزالة “برابيش” عدد 25 بأقطار وأطوال مختلفة تستخدم لسحب المياه من القناة بطريقة غير مشروعة لري قطع أراض ليس لها حقوق مياه زراعية، مشيرة إلى أنه سيجري اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حسب الأصول


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