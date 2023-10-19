الاتحاد النسائي الأردني العام يدين بأشد العبارات مجزرة مستشفى المعمداني في غزة

وطنا اليوم:دانت لانا كريشان رئيس الاتحاد النسائي الأردني العام بأشد العبارات المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الأبرياء والمصابين والمرضى الذين كانوا يتلقون العلاج في مستشفى المعمداني في قطاع غزة.

وقالت كريشان في بيان اليوم الخميس،إن هذه جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها، وعلى دولة الاحتلال أن توقف عدوانها الغاشم على غزة فورا، الذي يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية ويشكل خرقا فاضحا لقواعد

القانون الدولي والإنساني.

وأعربت عن دعم الاتحاد وتأييده لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني بشأن الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومجهوداته التي لا تتوقف من أجل وقف التصعيد الخطير وعدم انتشاره بمحيط غزة والمنطقة بأسرها.

وأضافت كريشان، أن استهداف المنشآت الصحية والكوادر الطبية وعدم إدخال المساعدات الإنسانية وقطع المياه والكهرباء عن سكان غزة يمثل إبادة جماعية وقتل نفس مدنية لا ذنب لها، مشيرة إلى أن جلالة عبدالله الثاني ومنذ اللحظات الأولى لاندلاع الحرب في غزة يقوم بمجهودات كبيرة من أجل وقف التصعيد والعدوان على أهلنا في غزة.

وأشارت إلى أن تحذيرات جلالته من انفجار الأوضاع في كافة المحافل الدولية أكدتها الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصا ما يحدث في غزة، مؤكدة أن توسع الحرب خطر حقيقي يخشى الأردن قيادة وحكومة وشعبا والمنطقة كلها منه ،لأن المنطقة بأكملها ستقع في هاوية الحرب التي لن تجلب إلا الدمار والخراب على الجميع.

ونوهت كريشان إلى أن رفض جلالة الملك عبدالله الثاني تهجير أهل غزة هو موقف المساندة والداعم للقضية الفلسطينية لأن جلالته يخشى تصفية القضية الفلسطينية وتكرار سيناريو التهجير كما حدث عامي 1948 و1967، مشيدة بتأكيدات جلالته خلال خطاب العرش الأربعاء الماضي في الدورة العادية والأخيرة لمجلس الأمة بأن الأردن سيتصدى بكل الإمكانيات لدفع الفلسطينيين من بيوتهم وتهجيرهم على دول الجوار.

ودعت رئيس الاتحاد النسائي الأردني الاحتلال الإسرائيلي إلى ضرورة وقف العنف والتصعيد وحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدة دعمها ومساندتها لأحرار فلسطين من النساء والأطفال والشباب والرجال.

وطالبت كريشان باللجنة دولية لرصد انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية حيث أن كافة القوانين الدولية تؤكد أن ما تقوم به قوات الاحتلال هو جريمة حرب، مشيرة إلى أن “حائرات فلسطين” من النساء والفتيات يتعرضن لأبشع أنواع العقاب الجماعي عبر القتل والتنكيل وقتل أطفالهن.

وشددت كريشان على أن القضية الفلسطينية هى قضية الأردن قيادة وحكومة وشعبا عبر التاريخ، مؤكدة أن الأردن دائما وأبدا يقف مع القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية الأمة.

وأعلنت أن الاتحاد النسائي الأردني العام علق كافة لقاءاته واجتماعاته وفعالياته في كافة محافظات المملكة حدادا على شهداء غزة وتضامنا مع أهالي الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدة في الوقت نفسه أن الدعم الاتحاد للأشقاء الفلسطينيين لن يتوقف ولن ينتهي