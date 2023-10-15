بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

جامعة البترا تبدأ الفصل الدراسي بوقفة تضامنية دعمًا لصمود غزة

منذ 34 ثانية
جامعة البترا تبدأ الفصل الدراسي بوقفة تضامنية دعمًا لصمود غزة

وطنا اليوم:نظّم اتحاد طلبة جامعة البترا بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة وقفة تضامنية في المسطح الأخضر وسط الجامعة دعمًا لصمود أهلنا في غزة.
وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور إياد الملاح: “إن أسرة جامعة البترا تقف اليوم دعمًا لصمود إخواننا في فلسطين وفي قطاع غزة، لنؤكد التلاحم بين الشعبين الأردني والفلسطيني، ونؤكد التفافنا خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة، وخطوات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه في دعم القضية الفلسطينية، وجهوده الساعية الى إنهاء معاناة أهلنا في قطاع غزة”.

ووجه الملاح الشكر إلى اتحاد طلبة جامعة البترا وطلبة الجامعة كافة على دعوتهم لتنظيم هذه الوقفة التضامنية، قائلا إنها تعبر عن صدق المشاعر والمواقف التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين، التي تعزز صمود أهلنا في القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك وقطاع غزة وجميع أرجاء فلسطين.
نسأل الله أن يفرج عن إخواننا المستضعفين في غزة، وأن يكون معهم، ويطعمهم من جوع، ويؤمّنهم من خوف.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:45

الحرس الثوري يقوم بنقل بعض عناصره نحو الحدود السورية الإسرائيلية

14:32

شهيد كل 5 دقائق نتيجة قصف الاحتلال على غزة وتحذير من انهيار المستشفيات

14:08

تحذيرات في إسرائيل من الحرب البرية على غزة

14:08

صحة غزة تشكر الملك على توجيهاته لإبقاء المستشفى الميداني الأردني

14:04

كذّاب.. وقيادتك صفر .. هذا استقبل جنود الاحتلال نتنياهو

13:50

الصفدي يسأل: لماذا لا يعامل مدنيو غزة مثل الأوكرانيّين؟

13:48

سياسيون أردنيون يحذرون من أنّ نتنياهو يسعى إلى الاستثمار في الدعم الدولي

13:43

اقتطاعات مالية من مخصصات النواب دعماً لغزة

12:50

السعودية تسلم الأونروا المساهمة السنوية المقررة بقيمة مليونيْ دولار

12:45

بالتحقيق في حادثة تدهور مركبة ووفاة سائقها في الطفيلة

12:39

أميركا ترسل حاملة طائرات ثانية إلى المتوسط لدعم إسرائيل

12:30

الامن : اول 10 دقائق من نزول المطر الأكثر خطورة

وفيات
وفيات الأحد 15-10-2023والد مدير وحدة إعلام الجامعة الأردنية محمد واصف في ذمة اللهعشيرة الحموري وأقربائهم وأنسبائهم تنعى المرحوم بأذن الله تعالى المهندس بسام محمود عبده الحموري (ابو محمود)وفيات الخميس 12-10-2023وفيات الأربعاء 11-10-2023