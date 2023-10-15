الحرس الثوري يقوم بنقل بعض عناصره نحو الحدود السورية الإسرائيلية

وطنا اليوم:أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن #الحرس الثوري الإيراني يقوم بنقل بعض عناصره نحو الحدود الإسرائيلية، مما يثير مخاوف من احتمال فتح جبهة جديدة في المواجهة بين تل أبيب وخصومها الإقليميين.

ووفقا لما نقلته الصحيفة عن مستشار الحكومة السورية وناشط من دير الزور، يقوم الحرس الثوري الإيراني بإعادة نشر مقاتليه من مدينة دير الزور شرقي سوريا باتجاه الجنوب إلى منطقة قريبة من دمشق. وقال الناشط: “عملية انتشار سجلت لبعض العسكريين، ومنهم من هم خبراء في الصواريخ”.

من جهته، قال مستشار الحكومة السورية إن هدف إيران دفاعي إلى حد كبير، لكن هناك قلقاً كبيراً من أنه إذا اندلعت حرب، فستكون هناك حاجة قوية لحماية النظام”.