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شهيد كل 5 دقائق نتيجة قصف الاحتلال على غزة وتحذير من انهيار المستشفيات

منذ ساعة واحدة
شهيد كل 5 دقائق نتيجة قصف الاحتلال على غزة وتحذير من انهيار المستشفيات

وطنا اليوم:قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، أشرف القدرة، إن الوزارة تحصي كل 5 دقائق شهيد جراء القصف الصهيوني على القطاع.
وأوضح القدرة في تصريحات صحفية، اليوم الاحد، إن خطوات الاحتلال هي حكم بالإعدام على سكان القطاع.
وبين أن مستشفيات غزة لا تجد الوقود لتشغيلها ولا تستطيع مواكبة أعداد المصابين.
وحذّرت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، من انهيار قدرات المستشفيات أمام “مجازر الاحتلال الاسرائيلي”.
جاء ذلك وفق ما أوردت الوزارة في منشور عبر صفحتها في فيسبوك نقلا عن المتحدث باسمها.
وقال ، إن “المستشفيات باتت تلفظ أنفاسها (الأخيرة) أمام المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة”.
وفي منشور لاحق، أوردت الوزارة رقمًا خاصًا للتواصل مع المتحدث باسمها “في فترة الطوارئ وتعطل شبكة الاتصالات”، علمًا أن إسرائيل تعزل القطاع عن العالم من خلال قطع الكهرباء وشبكة الإنترنت عن سكانه منذ 9 أيام.
ويتفاقم وضع القطاع الصحي في غزة كل لحظة، تزامنا مع القصف الإسرائيلي الذي يستهدف حتى المستشفيات والمرافق الصحية وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية، إلى جانب العدد الهائل من الجرحى والشهداء في ظل عجز كارثي في اللوازم الطبية والوقود الضروري لتوليد الكهرباء


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