صحة غزة تشكر الملك على توجيهاته لإبقاء المستشفى الميداني الأردني

وطنا اليوم:وجهت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، الشكر لجلالة الملك عبد الله الثاني على توجيهاته السامية والمشرفة لإبقاء المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة شكر توجيهات الملك للاستمرار في عمل المستشفى ليكمل مسيرته الخدماتية وإسناده للمنظومة الصحية في علاج الجرحى والمرضى رغم الصعوبات والتحديات.

مصدر قال السبت، إنّ المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة خرج عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي على المناطق المحيطة، موضحا أن المناطق المحيطة في المستشفى الميداني الأردني تضررت “بشكل كبير” جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، كما تم قطع الطرق عن المستشفى بشكل كامل.

وأوضح أن العدوان الإسرائيلي على غزة يعيق عمل المستشفى في تقديم الخدمات بسبب الأوضاع الكارثة.

وبين، أن “كميات الوقود المخصصة لتشغيل المولدات في غزة بما فيها المستشفى محدودة”، حيث ينطبق على المستشفى حاليا ما ينطبق على أهالي قطاع غزة.

ولفت النظر إلى أن المربع السكني المحيط في المستشفى الأردني كان هدف للعدوان الإسرائيلي؛ مما يجعل الأمور صعبه في المناطق المحيط له.

ويستقبل المستشفى الميداني الأردني قرابة ألف مراجع يوميا وله دور كبير في تقديم الخدمات لأهالي قطاع غزة.