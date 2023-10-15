كذّاب.. وقيادتك صفر .. هذا استقبل جنود الاحتلال نتنياهو

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام عبرية، بأنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قرر إلغاء كلمة أمام جنود احتياط في اللحظة الأخيرة، بعد أن “تلقّى شتائم من بعضهم”.

وبحسب تقرير /القناة 12/ الإسرائيلية، اليوم الأحد، فإنّ “نتنياهو وصل قبل عدة أيام لزيارة جنود احتياط في لوائَي المظليين وماجلان (الكوماندوز) ، وقبل أن يُلقي كلمته، صرخ بعض الحاضرين واصفين إياه بالكذّاب وبأنّ قيادته صفر، وشتائم أخرى، إلى أن قرر الأخير ترك المكان بسرعة”.

وفي وقتٍ سابق، قال اللواء في احتياط الاحتلال، وقائد ما يسمى الفيلق الشمالي سابقاً، نوعام تيبون، إنّه يُعطي نتنياهو “صفراً على قيادته للحكومة”، بسبب عملية “طوفان الأقصى”، التي وصفها بأنها “الإخفاق الأكبر في تاريخ العسكريين في إسرائيل”، وفق القناة العبرية.

وكان نتنياهو يواجه رفضاً واضحاً بسبب التعديلات القضائية، خصوصاً في جيش الاحتلال، بحيث أعلن عدد كبير من أفراده رفض الخدمة العسكرية احتجاجاً، ما أدى إلى “ضرر عميق بكفاءته”. وجاءت عملية “طوفان الأقصى” لتُفاقم هذا الأمر وتُفاقم الرفض لنتنياهو.

وكان قائد هيئة الأركان في “كتائب القسام”، الجناح المسلح لحركة “حماس” محمد ضيف، أعلن، السبت الماضي (7 تشرين أول/أكتوبر)، انطلاق عملية “طوفان الأقصى”، وذلك بعد إطلاق مئات الصواريخ من غزة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعترف الناطق باسم جيش الاحتلال بوقوع مئات الإصابات في صفوف جيش الاحتلال والمستوطنين، إضافة إلى أسر عدد من الجنود لم يحدد عددهم