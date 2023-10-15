بالتحقيق في حادثة تدهور مركبة ووفاة سائقها في الطفيلة

وطنا اليوم:أوعز مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة للقضاء الشرطي، بالتحقيق في حادثة وفاة أحد الأشخاص في محافظة الطفيلة بعد تدهور مركبته إثر ملاحقته من قبل إحدى الدوريات وعدم امتثاله لها.

وتولى مدعي عام الشرطة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات حيالها، وفقا لأحكام القانون وفي إطار من النزاهة والعدالة