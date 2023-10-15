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الامن : اول 10 دقائق من نزول المطر الأكثر خطورة

منذ ساعة واحدة
الامن : اول 10 دقائق من نزول المطر الأكثر خطورة

وطنا اليوم:حذرت مديرية الامن العام من الدقائق الـ 10 الأولى بعد نزول الامطار ، مشيرة الى انها الأكثر خطورة.
وبينت المديرية في منشور عبر مواقع التواصل انه بعد نزول الامطار بعد فترة من الانحباس يواجه السائقون صعوبة في القيادة، نتيجة اختلاط مياه الامطار بالزيوت والاتربة المتراكمة على الشوارع خلال فترة الصيف، مشكلة طبقة لزجة بين الإطارات والاسفلت.
ودعت المديرية السائقين الى تخفيف السرعة بما يتناسب مع حركة السير.
كما دعت الى ترك مسافة امان أكبر من التي يتم تركها في الأيام العادية


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