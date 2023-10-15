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#عاجل الأردن يُفرج عن الذهبي بعد انتهاء مدة محكوميته

منذ ساعة واحدة
#عاجل الأردن يُفرج عن الذهبي بعد انتهاء مدة محكوميته

وطنا اليوم:علم من مصادر مطلعة اليوم الأحد ، أنه قد تم الإفراج عن مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي بعد انتهاء مدة محكوميته.
يذكر أن محكمة جنايات عمان ، حكمت على محمد الذهبي الذي شغل منصب مدير المخابرات العامة من أواخر عام 2005 حتى ديسمبر/ كانون أول من عام 2008 بالسجن 13 عاما وغرامة مالية مقدارها 21 مليون دينار أردني (نحو 30 مليون دولار).
بعد إدانته بثلاث تهم وهي “غسل الأموال والاستثمار الوظيفي والاختلاس


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