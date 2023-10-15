وطنا اليوم:أعلنت مديرية الأمن العام، اليوم الأحد، إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين والشحن من الطرف الاخر بعد السماح لـ 1500 مسافر فقط بالمغادرة .

وأكدت أنّه لا تغيّر على حركة السفر عبر معبر الشيخ حسين والمعبر الجنوبي.

وأهابت بالجميع التقيد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة أي جديد بخصوص اوقات عمل الجسور والمعابر