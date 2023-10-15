مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة جندي قرب حدود لبنان

وطنا اليوم:أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل مجندة وإصابة جندي “نتيجة خلل عملياتي” في أثناء نشاط عسكري بحري قرب الحدود مع لبنان

الى ذلك قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن إجلاء من تبقى من سكان مستوطنة سديروت، الذين يقدر عددهم بنحو 7 آلاف يتواصل اليوم إلى مناطق داخل إسرائيل.

وسديروت هي إحدى البلدات التي تقع في غلاف غزة، وتقدر مساحتها بنحو 5 كيلومترات مربعة، تبعد عن مدينة غزة حوالي 1.5 كيلومتر، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 19 ألف مستوطن.

وقد أنشأتها إسرائيل من أجل توطين عشرات الآلاف من اليهود الشرقيين في تجمعات سكنية، ولتلعب دورا أساسيا في مواجهة المقاومة الفلسطينية. ويرمز اسمها إلى شعار “جعل الصحراء تزهر