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مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة جندي قرب حدود لبنان

منذ 15 ثانية
United Nations peacekeeping force (UNIFIL) vehicles patrol the area of Naqura, south of the Lebanese city of Tyre, on the border with Israel, on October 2, 2020. - Lebanon and Israel said they will hold US-brokered negotiations on their disputed maritime border, in what Washington hailed as a "historic" agreement between two sides technically still at war. The issue of the sea frontier is particularly sensitive, as Lebanon wants to drill for hydrocarbons in a part of the Mediterranean disputed by Israel. (Photo by Mahmoud ZAYYAT / AFP)

وطنا اليوم:أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل مجندة وإصابة جندي “نتيجة خلل عملياتي” في أثناء نشاط عسكري بحري قرب الحدود مع لبنان
الى ذلك قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن إجلاء من تبقى من سكان مستوطنة سديروت، الذين يقدر عددهم بنحو 7 آلاف يتواصل اليوم إلى مناطق داخل إسرائيل.
وسديروت هي إحدى البلدات التي تقع في غلاف غزة، وتقدر مساحتها بنحو 5 كيلومترات مربعة، تبعد عن مدينة غزة حوالي 1.5 كيلومتر، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 19 ألف مستوطن.
وقد أنشأتها إسرائيل من أجل توطين عشرات الآلاف من اليهود الشرقيين في تجمعات سكنية، ولتلعب دورا أساسيا في مواجهة المقاومة الفلسطينية. ويرمز اسمها إلى شعار “جعل الصحراء تزهر


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