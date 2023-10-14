مشعل : العالم تعامل مع القضية الفلسطينية وحماس بازدواجية عالية

وطنا اليوم – أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في الخارج، خالد مشعل، أن “كل المقاومة الفلسطينية هي حق، ووجودها مرتبط بوجود الاحتلال”، مشددا على أن الأحداث لم تبدأ يوم 7 أكتوبر، ويجب أن تقرأ قبل ذلك؛ بل حتى يجب أن تقرأ منذ احتلال أرضنا المحتلة، وقتل وتهجير شعبنا”

وقال مشعل خلال مقابلة تلفزيونية على شاشة قناة “خبر ترك” التركية، اليوم السبت، إن العالم تعامل مع القضية الفلسطينية وحماس بازدواجية عالية، قبل 7 اوكتوبر وبعده كذلك، قائلا إن الرئيس ياسر عرفات قبل التسعينات كان في نظرهم “ارهابيا”، وبعد أوسلو أصبحوا يرونه “بطل سلام”، ثمّ عادوا وقالوا عنه بأنه “إرهابي” وقتلوه بالسمّ.

وفي ردّه على الاتهامات التي وُجهت للمقاومة بأنها قتلت الأطفال، قال مشعل: “قواعد القسام في القتال مستمدة من تعاليم الدين الحنيف؛ وقد سمعتم توجيهات قائد القسام (محمد ضيف) وهو يقول: لا تقتلوا طفلاً، ولا امرأة، ولا شيخاً”.

وأضاف “قد يكون هناك بعض الأخطاء في الحرب، ولكن بالمطلق لا يوجد أي تعمد لقتل المدنيين” مشيرا إلى أنه “لو يمتلك القسام أسلحة دقيقة ومتقدمة التقنية، بالتأكيد لن تكون هناك أخطاء، في المقابل الاحتلال، ومن خلفه (مدعوما) بكل إمكانيات أمريكا والغرب (إلا أنه) يتعمد القتل، بل ينفذ إبادة جماعية بحق المدنيين”.