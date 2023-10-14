الغرف الصناعية تنظم وقفة الاثنين للتضامن مع الاهل في غزة

تنظم وقفة تضامنية الاثنين القادم

“غرف الصناعة” تضع كل امكاناتها ومقدراتها لدعم الاشقاء في غزة

الجغبير يناشد دول العالم للضغط لوقف العدوان على غزة

وطنا اليوم/ قررت غرف الصناعة في اجتماع طارىء لها، عقدته، السبت، في مبنى غرفة صناعة عمان، بحضور ممثلين لغرف صناعة عمان، اربد والزرقاء، تقديم كافة اشكال الدعم وفتح باب التبرعات والدعم العيني للأشقاء في قطاع غزة كما قررت الغرف اقامة وقفة تضامنية حاشدة مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان غاشم من سلطات الاحتلال، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 16 الجاري.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أكد ان هذا الدعم وهذه الوقفة التضامنية، تأتي استكمالا لحملة جبع التبرعات المادية والعينية، التي اطلقتها غرف الصناعة في وقت سابق، بهدف دعم صمود الاشقاء في قطاع غزة في ظل الهجوم البربري الذي تشهده، وذلك بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية لضمان ايصاله باقصى سرعة للقطاع، موضحا أن القطاع الصناعي الأردني كان على الدوام من الداعمين والمساندين للشعوب العربية في كافة المحن التي يتعرضون لها، وخصوصا الشعب الفلسطيني، وذلك للعلاقة الخاصة التي تجمع الشعبين الأردني والفلسطيني.

واضاف الجغبير ان مجالس ادارات الغرف الصناعية، قد قررت تجيير علاقاتها مع المؤسسات الاقتصادية العربية والدولية، لغايات تشكيل لوبي ضاغط من اجل وقف العدوان على الاشقاء في غزة والاراضي المحتلة، من خلال اظهار الصورة الحقيقية لهذه الحرب، والتي تستهدف الانسان الفلسطيني طفلا وامرأة ورجلا سواء بالقتل المباشر أ, من خلال منع تزويد القطاع بالماء والغذاء والكهرباء، اضافة الى تدمير البنية التحتية في قطاع غزة بما فيها المستشفيات، المدارس ودور العبادة.

وناشد الجغبير كافة القطاعات الاقتصادية، وخصوصا القطاع الصناعي، للمشاركة في تقديم المساعدات العينية والنقدية، على ان تكون المساعدات العينية من مواد طويلة الأمد، مثل المستلزمات الطبية والدوائية والخيم والمنتجات الغذائية. وكل ما يلزم العائلات المنكوبة في قطاع غزة، مشددا على انه في حالة عدم تمكن الغرف من ايصال الدعم النقدي لقطاع غزة، فان الغرفة ستقوم باعادة المبالغ المستلمة الى اصحابها.

وطالب الجغبير زيادة دول العالم بالتحرك الفوري لوقف اطلاق النار وحرب الابادة التي يقوم بها كيان الاحتلال ضد الاهل في غزة .