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البريد الأردني يحذر من الاستجابة لرسائل مزيفة

منذ 10 ثواني
البريد الأردني يحذر من الاستجابة لرسائل مزيفة

وطنا اليوم:حذرت شركة البريد الأردني، المواطنين من رسائل نصية تدعي أنها صادرة عن الشركة.
ودعا الناطق الإعلامي للشركة في بيان اليوم الأربعاء، المواطنين إلى عدم الاستجابة لهذه الرسائل المزيفة المنسوبة للبريد وتحمل شعارا مزيفا، وأخذ الحيطة والحذر والتبليغ عن أي رسائل مجهولة المصدر.
وبين أن العديد من المتعاملين مع الشركة أبلغوا عن تلقيهم رسائل إلكترونية عبر تطبيقات رقمية، تشعرهم باستقبال طرود مقابل تسديد رسوم الشحن.
وأشار إلى أن وحدة تكنولوجيا المعلومات في الشركة ترصد وتتعقب مثل هذه الرسائل، وأن الشركة قدمت بلاغات إلى وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام لكشف مصادر الرسائل الواردة داخل الأردن وخارجه


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