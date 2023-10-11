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ضبط اعتداءين على خطوط مياه في الكرك

منذ 33 ثانية
ضبط اعتداءين على خطوط مياه في الكرك

وطنا اليوم:ضبطت وحدة الرقابة الداخلية لسلطة المياه في وزارة المياه والري، من خلال جولاتها التفتيشية بالتعاون مع إدارة المياه في محافظة الكرك لشركة مياه العقبة، اعتداءين في لواء القصر.
وقالت، في بيان اليوم الأربعاء، إن الاعتداءين تمثلا بتنفيذ سحب خطوط مياه من خطوط رئيسية وخطوط تزويد تغذي منازل المواطنين في هذه المناطق، وسحب المياه بطريقة مخالفة لتزويد مزارع ما يربك انتظام وصول المياه للمواطنين في مناطق متعددة ويؤثر على حصص التزويد، حيث تم فصلها وإعداد الضبوطات بالواقعتين لاستكمال الإجراءات القانونية.
وثمنت سلطة المياه دعم المواطنين وتعاون الأجهزة الامنية المستمر في توفير جميع الإمكانات لتمكين كوادرها من القيام بواجبها، مشددة على ضرورة الإبلاغ عن محاولات البعض الاعتداء على الشبكات، إيمانا بأهمية الحفاظ على المياه وتطبيق سيادة وترسيخ القانون وتحقيق العدالة حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من أي عبث


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