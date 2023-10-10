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المكافحة تضبط نحو 117 الف لتر محروقات مهربة في العقبة

منذ ساعة واحدة
المكافحة تضبط نحو 117 الف لتر محروقات مهربة في العقبة

وطنا اليوم:ضبطت مديرية مكافحة التهريب التابعة لدائرة الجمارك 117 الف لتر محروقات لمادتي البنزين والديزل المهرب خلال 12 شهرا ، قادمة من احد المنافذ الحدودية ، مخصصة للبيع في مناطق سكنية في مدينة العقبة.
وعملت فرق مديرية مكافحة التهريب ، بالتعاون مع الجهات المختصة على ضبط نحو ” 17589 ” لتر من مادة البنزين ، و ” 40070 ” لتر من مادة الديزل ، منذ مطلع العام الحالي ، إضافة إلى ” 12329 ” لتر بنزين ، و ” 46910 ” لتر ديزل خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي ، وفقا لإحصائيات رسمية ، أدخلت بصورة مخالفة للتعليمات من منفذ حدودي لأحد دول الجوار.
وتعمل فرق مكافحة التهريب الجمركية على إتلاف المحروقات المهربة ، وتحرير مخالفة بحق المهربين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات المتبعة ، إضافة إلى تتبع أماكن تخزينها وبيعها ، وإزالة المخالفات الموجودة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، سعيا لمكافحتها.
وتواجه فرق المكافحة العديد من العقبات أبرزها استخدام المهربين سيارات تحوي خزانين للوقود من بلد المنشأ ، إلى جانب استخدام مركبات بسعة تحزين كبيرة غير معدلة ، الأمر الذي يلزم إدخالها وفقا للتعليمات الناظمة لعمل الجمارك على المنافذ الحدودية.
ويتحايل المهربين بيع محتوى احد الخزانات لتجار المحروقات المهرب ، وتخزينها مؤخرا في منازل داخل الأحياء السكنية ، بعد أن أصبحت ” الاحواش ” هدفا لفرق مكافحة التهريب والجهات المختصة التي تداهمها من خلال تسير دوريات منتظمة.
وتسعى الجهات المختصة في المنطقة الخاصة إزالة المخالفات والتصدي لتهريب وتجارة وتخزين المحروقات المهرب ، بعد عودتها مؤخراً من احد المنافذ الحدودية ، لخطورة عواقبها البيئية ، وتهديد السلامة العامة لسكان المدينة


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