5 باحثين من عمان الأهلية ضمن أفضل باحثي العالم لعام 2023

وطنا اليوم:صنف خمسة باحثين من جامعة عمان الأهلية في قائمة أفضل 2% من الباحثين على مستوى العالم حسب قاعدة بيانات الباحثين العلمية المحدّثة لمؤشر الاقتباس وفقاً لدراسة صادرة عن جامعة ستانفورد الأمريكية للعام 2023 تحت عنوان:

Updated science-wide author databases of standardized citation indicators

وهم :

· الأستاذ الدكتور ايمان النزلي / كلية التمريض وعميد البحث العلمي

· الأستاذ الدكتور منال أحمد عباس / كلية العلوم الطبية المساندة

· الدكتورعبدالرحمن حمزة / كلية تكنولوجيا المعلومات

· الأستاذ الدكتور أحمد صامد العدوان/ كلية الأعمال

· الدكتور ابراهيم عاصي/ كلية الهندسة

وهذا التصنيف يصدر سنوياً طبقاً لدراسة يجريها مجموعة من العلماء في جامعة ستانفورد الأميركية العريقة، حيث يعرف في الوسط الأكاديمي بإسم “تصنيف ستانفورد”.

وشملت الدراسة أكثر من مئة ألف عالم حول العالم، واعتمدت الدراسة في التقريرعلى المعلومات المتوفرة في قاعدة البيانات Scopus ودار النشر العالمية Elsevier وتشمل مجموعة من المعايير المهمة منها:

عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية الرصينة والمفهرسة ايضاً في قواعد البيانات العالمية Scopus and Web of Science وعدد الاقتباسات لكل ورقة علمية مفهرسة في قواعد البيانات وعدد الاستشهادات العلمية للأبحاث والباحثين، بالإضافة إلى جودة الأبحاث المنشورة والتي تحل مشاكل مهمة ومتعددة.

رابط التصنيف:

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/6