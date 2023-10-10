أمنية تحصد جائزة المباني المهيأة للأشخاص ذوي الاعاقة عن الفئة الفضية

وطنا اليوم:أعلن الأسبوع المنصرم عن فوز معرض شركة أمنية في منطقة البتراوي في محافظة الزرقاء بجائزة المباني المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة بدورتها الأولى للعام الحالي 2023 عن الفئة الفضية، وذلك خلال حفل رسمي أقيم تحت رعاية سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبحضور سمو الأميرة دينا مرعد، ووزيرة النقل وسام التهتموني ووزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى.

وجاء فوز معرض البتراوي في محافظة الزرقاء تقديراً لجهودأمنية في توفير بيئة مثالية وصديقة لعملائها من ذوي الإعاقة، حيث عملت الشركةبدءاً من العام الماضي وبالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة على إعادة تصميم 16 معرضاً من 46 معرض منتشر في جميع أنحاء المملكة، حيث تم وضع منحدرات مع ملصقات تحذيرية، وتخصيص مساحة داخل المعرض لمستخدمي الكراسي المتحركة مع ملصقات إرشادية على الأرض، وتخصيص مكتب خاص للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمين رمز خاص على جهاز الدور بالإعاقة، وتخصيص مؤشرات أرضية لاستدلال الأشخاص المكفوفين، بالإضافةإلى توفيرها مواقف مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تعاقدت أمنية مع مؤسسة متخصصة بترجمة لغة الإشارة “مارثا” لتوفير ترجمة مباشرة للعملاء الصم، بالإضافة إلى تسجيل عدد من مقاطع الفيديو الدعائية بلغة الإشارة، وتدريب موظفي المعارض على التعامل مع العملاء ذوي الإعاقة، وتخصيص أجهزة لوحية في جميع المعارض للترجمة الحيّة للغة الإشارة.

وفي تعليقه على هذا التكريم، قال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، فيصل قمحيه “فخورون بفوزنا بهذه الجائزة التي تعكس التزامنا بتوفير بيئة ملائمة ومرنة للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة وإننا من أشد المؤمنين بضرورة دمجالأشخاص ذوي الإعاقة وبأحقيتهمفي الوصول إلى جميع الخدمات والمنتجات المقدمة لهم”.

وأضاف قمحيه “سنواصل العمل على تطوير بيئة معارضنا لتكون أكثر يسراً ومرونة، ونسعى لتحقيق المزيد من التقدم في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة المجتمع تنفيذاً لاستراتيجية المسؤولية الاجتماعية لشركتنا المنسجمة وأهداف التنمية المستدامة”.

من جانبه، هنأ أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور مهند العزة، شركة أمنية على فوزها بجائزة المباني المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً أن هذا الفوز يعكس التزام الشركة الحقيقي بتوفير بيئة صديقة ومرنة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأعرب العزة عن أمله في أن تحذو بقية الشركات الوطنية حذو شركة أمنية في إعادة تصميم منشآتها لتكون صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يسهم في تمكينهم من المشاركة الكاملة والفاعلة في المجتمع.

كما تجدر الإشارة إلى أن شركة أمنية أطلقت في وقت سابق هذا العام تطبيق مكالمات الطوارئ المجاني خط114 لمشتركيها من ذوي الإعاقة السمعيةبالتعاون مع مديرية الأمن العام وهيئة تنظيم الاتصالات،حيث يتيح التطبيق الجديد للمشتركين من ذوي الاعاقة السمعية إجراء اتصالات فيديوية مجانية مع مختصين داخل مركز القيادة والسيطرة ممن تم تدريبهم على التواصل بلغة الإشارة للإجابة على استفساراتهموالحصول على الدعم والمساعدة في حالات الطوارئ.