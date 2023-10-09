ضبط 22 تاجراً ومروجاً ومطلوباً للمخدرات

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات واصلوا جهودهم وحملاتهم المكثّفة لملاحقة أشكال التعامل بالمواد المخدرة كافة، إذ تعاملوا خلال الأيام الماضية مع سبع قضايا نوعية وحملات أمنية أُلقي القبض خلالها على 22 تاجراً ومروجاً ومطلوباً للمخدرات.

وأكّد الناطق الاعلامي أنّه وعلى إثر جمع المعلومات حول عدد من الأشخاص المطلوبين في مناطق جنوب العاصمة، فقد نفذت حملة أمنية مشتركة دوهمت خلالها أماكن الأشخاص المطلوبين من المروجين ومن وردت معلومات حول ممارستهم لنشاطات مرتبطة بالاتجار وترويج المواد المخدرة، إذ أفضت الحملة لإلقاء القبض على تسعة أشخاص من المطلوبين والمروجين للمواد المخدرة من بينهم شخص مصنف بالخطر وضبطت بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة.

وفي العاصمة كذلك وردت معلومات حول قيام مجموعة من الأشخاص باستخدام عمارة مهجورة في منطقة جبل التاج خط 21 لبيع وتخزين المخدرات، إذ تمت مداهمة العمارة وأُلقي القبض بداخلها على ستة أشخاص من مروجي المخدرات وضُبطت بحوزتهم كميات من مادة الماريجوانا والحبوب المخدرة وقطع الحشيش المعدة للبيع.

وفي البادية الشمالية جرى التعامل مع قضيتين؛ في الأولى جرت ملاحقة أحد مهربي وتجار المخدرات وبحقه 11 طلبا أمنيا بعد أن أطلق عيارات نارية باتجاه القوة وحاول الفرار بواسطة مركبته إلا أنه تمت السيطرة عليه وضبطه وضبط بحوزته 4000 حبة مخدرة وسلاحا ناريا، فيما ألقي القبض في القضية الثانية على شخص قام بتخزين 24 كف حشيش داخل منزل قيد الإنشاء إضافة إلى ضبط سلاح ناري في منزل شقيقه.

وفي محافظة عجلون دوهم مكان وجود مروج مطلوب وخطر ومتوارٍ عن الأنظار، إذ بادر بإطلاق عيارات نارية باتجاه القوة فور مداهمته إلا إنه تمت السيطرة عليه وإلقاء القبض عليه دون إصابات تذكر وضبط بحوزته 6 كفوف حشيش و400 حبة مخدرة والسلاح الناري المستخدم.

وفي محافظة معان جرت متابعة ثلاثة تجار للمخدرات بعد ورود معلومات حول قيامهم بنقل كمية من المواد المخدرة باتجاه محافظة الكرك من أجل بيعها، وتمت مداهمتهم وإلقاء القبض عليهم أثناء ذلك، إذ حاولوا الفرار ومقاومة القوة وتم إلقاء القبض عليهم وضبط بحوزتهم 7 كفوف حشيش و2000 حبة مخدرة وسلاح ناري.

فيما ألقي القبض في آخر القضايا على مروج للمخدرات في محافظة المفرق بعد مداهمته وضبط بحوزته 4 كفوف من مادة الحشيش المخدرة.

وأُحيل المقبوض عليهم كافة للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة