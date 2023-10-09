بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

ضبط اعتداءات على خطوط مياه ناقلة في الزرقاء

منذ ساعة واحدة
ضبط اعتداءات على خطوط مياه ناقلة في الزرقاء

وطنا اليوم:أسفرت حملة نفذتها أجهزة وطواقم وحدة الرقابة الداخلية في سلطة المياه وشركة مياهنا- إدارة مياه الزرقاء وحدة التخطيط والجودة وإدارة العمليات وخدمات الزبائن بالتنسيق مع المنسق الامني لدى الوزارة وبأسناد من مديرية الامن العام وقوات الدرك عن ضبط اعتداءات على كبيرة في منطقة مثلث الاسمنت الأبيض والحلابات حي طيبة على خطوط ناقلة قطر 300 ملم (ناقل الحلابات ).
وتتمثل الاعتداءات في سحب خطوط قطر 4 انش عدد 2 لتعبئة صهاريج مخالفة وبيعها وتزويد منازل عدد 85 منزل مخالفة مقامة على أراضي الخزينة ومزارع حيث تم إزالة الاعتداء وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتحويلها للقضاء .
وشددت الوزارة/ سلطة المياه انها ستواصل جهودها كون هذه الاعتداءات تشكل احد اهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه واثنى المصدر على تعاون كافة الأجهزة والمؤسسات والمواطنين مؤكدة ان الحملة ستستمر في عدد من مناطق المملكة لأحكام السيطرة على كافة مصادر المياه ماضية بكل حزم وفاعلية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:17

اسرائيل تغلق حقل تمار والغاز يرتفع 15% بعد عملية “طوفان الاقصى”

16:50

الأورومتوسطي: إسرائيل تنتقم من الفصائل المسلحة الفلسطينية بارتكاب جرائم قتل جماعي لمدنيين في غزة

16:40

مقتل 9 أمريكيين في عملية طوفان الأقصى

16:34

الملك يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي

15:54

أسرى العدو : نظرة جديدة

15:49

وزير السياحة والآثار يلتقي نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي

15:45

نتنياهو: رد إسرائيل على هجوم حماس سيغير الشرق الأوسط

15:25

عاجل – حماس تعلن مقتل أربعة رهائن لديها جراء القصف الإسرائيلي على قطاع #غزة #إسرائيل

15:23

قطر تتوسط في صفقة تبادل عاجلة بين إسرائيل وحماس

15:16

الأمن السيبراني يحذر من التجاوب مع المكالمات مجهولة المصدر

15:14

جامعة البترا تكرم عمداء شؤون الطلبة السابقين فيها

15:06

حصيلة القتلى الإسرائيليين حتى الساعة 800 قتيل والجرحى 2506

وفيات
وفيات الاثنين 9-10-2023وفيات الأحد 8-10-2023عاجل- رئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت في ذمة اللهوفيات الجمعة 6-10-2023وفيات الخميس 5-10-2023