ضبط اعتداءات على خطوط مياه ناقلة في الزرقاء

وطنا اليوم:أسفرت حملة نفذتها أجهزة وطواقم وحدة الرقابة الداخلية في سلطة المياه وشركة مياهنا- إدارة مياه الزرقاء وحدة التخطيط والجودة وإدارة العمليات وخدمات الزبائن بالتنسيق مع المنسق الامني لدى الوزارة وبأسناد من مديرية الامن العام وقوات الدرك عن ضبط اعتداءات على كبيرة في منطقة مثلث الاسمنت الأبيض والحلابات حي طيبة على خطوط ناقلة قطر 300 ملم (ناقل الحلابات ).

وتتمثل الاعتداءات في سحب خطوط قطر 4 انش عدد 2 لتعبئة صهاريج مخالفة وبيعها وتزويد منازل عدد 85 منزل مخالفة مقامة على أراضي الخزينة ومزارع حيث تم إزالة الاعتداء وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتحويلها للقضاء .

وشددت الوزارة/ سلطة المياه انها ستواصل جهودها كون هذه الاعتداءات تشكل احد اهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه واثنى المصدر على تعاون كافة الأجهزة والمؤسسات والمواطنين مؤكدة ان الحملة ستستمر في عدد من مناطق المملكة لأحكام السيطرة على كافة مصادر المياه ماضية بكل حزم وفاعلية