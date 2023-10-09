الأردني الكويتي الداعم الأول لمطعم عزوتي

وطنا اليوم:قام البنك الأردني الكويتي بتقديم دعم سنوي لمطعم عزوتي الكائن في منطقة البلد، وهو مطعم غير ربحي، يهدف إلى تحقيق مفهوم التكافل والتضامن الاجتماعي، وفكرته تقوم على مبدأ ” العازم والمعزوم “، حيث يقوم العازم بشراء وجبتين بسعر التكلفة، واحدة له وواحدة لمن يستحقه من أبناء المجتمع الأقل حظاً، ويقوم العازم بوضع كوبون على جدار المطعم، المعزوم يأخذ هذا الكوبون ويستبدله بوجبة متكاملة.

حيث قام البنك بتركيب لوح كوبونات مدفوعة مسبقاً يحمل اسم وشعار البنك في المطعم، وتم تخصيص يوم من كل شهر لتطوع موظفيه من خلال الطبخ، التنظيف وتقديم الطعام وتوزيعه على المارة المحتاجين، كمساهمة منهم وتشجيعاً لهم على المشاركة في كافة أنشطة المسؤولية المجتمعية وغرس مفهوم التكافل.