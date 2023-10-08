معرض أورنج يحصد ذهبية في (جائزة المباني المهيّأة للأشخاص ذوي الإعاقة)

وطنا اليوم:فاز معرض أورنج الأردن في الدوار السابع بجائزة عن الفئة الذهبية في حفل الإعلان عن نتائج “جائزة المباني المهيأة للأشخاص ذوي الاعاقة” في دورتها الأولى للعام 2023، تحت رعاية سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبحضور سمو الأميرة دينا مرعد.

ويعدّ معرض أورنج السابع أحد المباني الـ11 الفائزة عن الفئة الذهبية، حيث تقدّم للمشاركة في الجائزة 86 مبنى بما فيها مبانٍ تابعة لمؤسسات ودوائر حكومية ومن القطاع الخاص والمؤسسات التطوعية، تمّ تقييمها بناءً على مرحلتين: مرحلة تقييم الوثائق والصور والفيديوهات المقدّمة، ومرحلة الزيارات الميدانية للتحقق من شمول المباني.

ويأتي فوز معرض أورنج السابع لما يتمتع به من وسائل لشمول الجميع، بما في ذلك تخصيص موقف للأشخاص ذوي الإعاقة، الإشارات الحسيّة لتعزيز الوصول عبر اللمس للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، منحدر عند مدخل المعرض، مساحة مخصصة ضمن منطقة الانتظار لمستخدمي الكراسي المتحرّكة، تطبيق SignBookللتواصل المرئي عبر الفيديو لذوي الإعاقة السمعية، ومكتب لخدمة الزبائن من الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن تهيئة موقع أورنج الأردن الإلكتروني بالملفات الصوتية لذوي الإعاقة البصرية.

وأكّدت المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي والاستدامة في أورنج الأردن، المهندسة رنا الدبابنة: “نعتز بفوز معرض السابع بهذه الجائزة التي نعدّها تتويجاً لجهودنا الدؤوبة في شمول الأشخاص ذوي الإعاقة، لقد حرصنا على تزويد هذا المعرض بكافة الوسائل التي من شأنها تعزيز الوصول لأننا نؤمن بأهمية وصول الجميع إلى مختلف حلولنا الرقمية والمعلومات المتعلقة بها والخدمات المقدّمة في معارضنا وعبر موقعنا الإلكتروني، وذلك ضمن مظلتنا »قدراتنا مختلفة ولكن إمكانياتنا أكيدة«”.

يشار إلى أنّ جائزة المباني المهيأة أطلقها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مطلع عام 2022 لتصبح جائزة سنوية لأكثر المباني المهيأة في المملكة من حيث معايير الوصول التي تشمل المنحدرات، المصاعد، اتساع المداخل والمخارج، المؤشرات الأرضية، المواقع الإلكترونية والمعلومات بأشكال ميسّرة، والترتيبات التيسيرية مثل لافتات بلغة برايل، لغة الإشارة للتواصل مع الجمهور من ذوي الإعاقة السمعية، والتكنولوجيا المساندة وفق الحاجة.

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