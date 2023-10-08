بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

معرض أورنج يحصد ذهبية في (جائزة المباني المهيّأة للأشخاص ذوي الإعاقة)

منذ دقيقتين
معرض أورنج يحصد ذهبية في (جائزة المباني المهيّأة للأشخاص ذوي الإعاقة)

وطنا اليوم:فاز معرض أورنج الأردن في الدوار السابع بجائزة عن الفئة الذهبية في حفل الإعلان عن نتائج “جائزة المباني المهيأة للأشخاص ذوي الاعاقة” في دورتها الأولى للعام 2023، تحت رعاية سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبحضور سمو الأميرة دينا مرعد.
ويعدّ معرض أورنج السابع أحد المباني الـ11 الفائزة عن الفئة الذهبية، حيث تقدّم للمشاركة في الجائزة 86 مبنى بما فيها مبانٍ تابعة لمؤسسات ودوائر حكومية ومن القطاع الخاص والمؤسسات التطوعية، تمّ تقييمها بناءً على مرحلتين: مرحلة تقييم الوثائق والصور والفيديوهات المقدّمة، ومرحلة الزيارات الميدانية للتحقق من شمول المباني.
ويأتي فوز معرض أورنج السابع لما يتمتع به من وسائل لشمول الجميع، بما في ذلك تخصيص موقف للأشخاص ذوي الإعاقة، الإشارات الحسيّة لتعزيز الوصول عبر اللمس للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، منحدر عند مدخل المعرض، مساحة مخصصة ضمن منطقة الانتظار لمستخدمي الكراسي المتحرّكة، تطبيق SignBookللتواصل المرئي عبر الفيديو لذوي الإعاقة السمعية، ومكتب لخدمة الزبائن من الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن تهيئة موقع أورنج الأردن الإلكتروني بالملفات الصوتية لذوي الإعاقة البصرية.
وأكّدت المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي والاستدامة في أورنج الأردن، المهندسة رنا الدبابنة: “نعتز بفوز معرض السابع بهذه الجائزة التي نعدّها تتويجاً لجهودنا الدؤوبة في شمول الأشخاص ذوي الإعاقة، لقد حرصنا على تزويد هذا المعرض بكافة الوسائل التي من شأنها تعزيز الوصول لأننا نؤمن بأهمية وصول الجميع إلى مختلف حلولنا الرقمية والمعلومات المتعلقة بها والخدمات المقدّمة في معارضنا وعبر موقعنا الإلكتروني، وذلك ضمن مظلتنا »قدراتنا مختلفة ولكن إمكانياتنا أكيدة«”.
يشار إلى أنّ جائزة المباني المهيأة أطلقها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مطلع عام 2022 لتصبح جائزة سنوية لأكثر المباني المهيأة في المملكة من حيث معايير الوصول التي تشمل المنحدرات، المصاعد، اتساع المداخل والمخارج، المؤشرات الأرضية، المواقع الإلكترونية والمعلومات بأشكال ميسّرة، والترتيبات التيسيرية مثل لافتات بلغة برايل، لغة الإشارة للتواصل مع الجمهور من ذوي الإعاقة السمعية، والتكنولوجيا المساندة وفق الحاجة.
لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:22

ابو عاقولة: اجتماع نقابة اصحاب شركات التخليص مع مدير جمرك جابر والاجهزة الامنية

16:19

9 إصابات بحادث تدهور في عمان

16:15

مجلس النقباء يطالب بطرد السفير الصهيوني من الأردن

15:55

الملك يهاتف رئيس الوزراء العراقي بشأن الأوضاع بفلسطين

15:41

فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس‎

15:36

أونروا: 20 ألفاً و300 مواطن نزحوا إلى مدارسنا منذ مساء أمس بالقطاع

15:28

طلاب الأردنية يسجدون الشكر على غنائم طوفان الأقصى

15:14

الملك والسيسي: وقف التصعيد وضبط النفس وحقن الدماء أولوية

15:08

الكابينيت الإسرائيلي يصدق رسميا على حالة الحرب

14:42

رئيس جامعة البترا يرعى تخريج طلبة الفصل الصيفي من الفوج التاسع والعشرين

14:38

رصد لابرز ماورد في الصحف الاسرائيلية حول عملية “طوفان الاقصى”

14:32

بدء التشغيل التجاري لمشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الديسي

وفيات
وفيات الأحد 8-10-2023عاجل- رئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت في ذمة اللهوفيات الجمعة 6-10-2023وفيات الخميس 5-10-2023وفاة المعمرة الأردنية جروة القرالة عن 106 أعوام