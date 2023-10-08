الاردني الكويتي يرعى يوم خيري في الجمعية الوطنية لتأهيل الأسرة

وطنا اليوم:قام البنك الأردني الكويتي برعاية اليوم الخيري الذي نظمته الجمعية الوطنية لتأهيل الأسرة يوم الأربعاء 4/10/2023 وبحضور مندوبا عن البنك. حيث تم توزيع الأحذية على طلبة المدارس المنتسبين للجمعية ويقدر عددهم مائة طالب ،

وياتي هذا الدعم في إطار حملة الجمعية التطوعية الانسانية لتأهيل الأسرة،وضمن برامجها التي تعنى بخدمة الأسر المحتاجة ورعايتها وذلك في منطقة الهاشمي الشمالي حي الاتراك

هذا وقد داب البنك الأردني الكويتي ضمن مسؤوليته الاجتماعية على مد يد العون لمؤسسات المجتمع المحلي لتمكينها من أداء رسالتها وتسهيل الإجراءات اللازمة لمساعدة العائلات المحتاجة في المناطق الاقل حظا ولإعطاء الأمل لهم والعمل على إدخال الفرحة إلى قلوبهم”