بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

الاردني الكويتي يرعى يوم خيري في الجمعية الوطنية لتأهيل الأسرة

8 أكتوبر 2023
الاردني الكويتي يرعى يوم خيري في الجمعية الوطنية لتأهيل الأسرة

وطنا اليوم:قام البنك الأردني الكويتي برعاية اليوم الخيري الذي نظمته الجمعية الوطنية لتأهيل الأسرة يوم الأربعاء 4/10/2023 وبحضور مندوبا عن البنك. حيث تم توزيع الأحذية على طلبة المدارس المنتسبين للجمعية ويقدر عددهم مائة طالب ،
وياتي هذا الدعم في إطار حملة الجمعية التطوعية الانسانية لتأهيل الأسرة،وضمن برامجها التي تعنى بخدمة الأسر المحتاجة ورعايتها وذلك في منطقة الهاشمي الشمالي حي الاتراك
هذا وقد داب البنك الأردني الكويتي ضمن مسؤوليته الاجتماعية على مد يد العون لمؤسسات المجتمع المحلي لتمكينها من أداء رسالتها وتسهيل الإجراءات اللازمة لمساعدة العائلات المحتاجة في المناطق الاقل حظا ولإعطاء الأمل لهم والعمل على إدخال الفرحة إلى قلوبهم”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:03

ضبط اعتداءات على خطوط مياه رئيسية في الشونة الشمالية وعين الباشا

19:01

أهم قرارات مجلس الوزراء الأحد

17:07

جنبلاط يوجه رسالة للجنود الدروز في الجيش الاسرائيلي: اياكم الاشتراك في الحرب في مواجهة المناضلين من حماس

16:55

هذا ما كتبته روان الحياري قبل اسابيع

16:46

تعليق دوام المدارس في فلسطين وإسرائيل

16:25

معرض أورنج يحصد ذهبية في (جائزة المباني المهيّأة للأشخاص ذوي الإعاقة)

16:22

ابو عاقولة: اجتماع نقابة اصحاب شركات التخليص مع مدير جمرك جابر والاجهزة الامنية

16:19

9 إصابات بحادث تدهور في عمان

16:15

مجلس النقباء يطالب بطرد السفير الصهيوني من الأردن

15:55

الملك يهاتف رئيس الوزراء العراقي بشأن الأوضاع بفلسطين

15:41

فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس‎

15:36

أونروا: 20 ألفاً و300 مواطن نزحوا إلى مدارسنا منذ مساء أمس بالقطاع

وفيات
وفيات الأحد 8-10-2023عاجل- رئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت في ذمة اللهوفيات الجمعة 6-10-2023وفيات الخميس 5-10-2023وفاة المعمرة الأردنية جروة القرالة عن 106 أعوام