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بنك الإسكان يطلق خدمة تأمين السفر لعملائه على تطبيق إسكان موبايل

منذ ساعة واحدة
بنك الإسكان يطلق خدمة تأمين السفر لعملائه على تطبيق إسكان موبايل

وطنا اليوم:أطلق بنك الإسكان خدمة “تأمين السفر” التي تتيح لجميع عملائه من الأفراد إمكانية شراء واستصدار وثائق تأمين رحلات سفرهم الدولية لجميع أنحاء العالم، بما فيها أوروبا والشرق الأوسط، في أي وقت وبشكل مباشر وآمن وبخطوات بسيطة عبر تطبيق إسكان موبايل على هواتفهم الذكية، مختصراً عليهم الوقت والجهد.
ويقدم بنك الإسكان خدمة “تأمين السفر” بالتعاون مع مجموعة الخليج للتأمين-الأردن، وبخطط متنوعة تغطي العديد من أنواع المخاطر المرتبطة بالسفر للعمل أو الترفيه، بما يشمل التأمين الطبي والنفقات العلاجية، والتأمين ضد الحوادث والطوارئ ومنها فقدان الأمتعة والوثائق الثبوتية، وغيرها.
وتعكس هذه الخدمة الموجهة لعملاء البنك، جهود بنك الإسكان من حيث تنويع محفظته التأمينية، وإثراء خدماته الرقمية المقدمة عبر تطبيق إسكان موبايل، بما يعزز شمولية وتكامل خدماته الرقمية لترقى لاحتياجات وتطلعات عملائه، والمتسمة بمواكبتها للتطورات المصرفية العالمية وتناغمها مع مسيرة التحول الرقمي للبنك.
ويعتبر تطبيق إسكان موبايل الذي يقدم العديد من الخدمات البنكية الأساسية والحلول المالية والخدمات الأخرى واحداً من قنوات البنك الإلكترونية التي تشمل إسكان أونلاين، والخدمة الهاتفية، وخدمة الرد الآلي، والبنك الناطق، وخدمةIskan Chat ، وIskan Pay، بالإضافة إلى شبكة أجهزة الصراف الآلي التابعة له


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