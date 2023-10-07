كوهين وادراعي غردوا بنفس التغريدات وصدمة دامت 3 ساعات على صفحاتهم

وطنا اليوم – رصدت وطنا اليوم الصدمة التي ظهرت على تعليقات ادوات الاعلام الاسرائيلي حيث ايدي كوهين الذي كان يتبجح بالماكنة الاعلامية والعسكرية لااسرائيلية اضطر الى التعليق على العملية بتغيدة على موقع x قال فيها :

“المسلحين الفلسطينيين ارتكبوا مجازر بحق الابرياء”

فيما تشر كوهين بعد صمت طويل على صفحته في موقع x تغريدة حول عملية للجيش الاسرائيلية لم ترصد على اي موقع اخباري في مؤشر على ان كوهين يبحث تقدم للجيش الاسرائيلي عد ساعتين من التوقف عن النشر بحثا عن اي تغريدة لصالح اسرائيل. فقال في تغريدته :

حماس بدأت بهجوم ضد دولة إسرائيل. منذ ساعات الصباح تم اطلاق نحو 2200 قذيفة وصاروخ نحو دولة إسرائيل بالاضافة الى عمليات تسلل الى بعض المناطق والبلدات. تم استدعاء قوات كبيرة الى منطقة الجنوب والاعلان عن حالة استثنائية في الجبهة الداخلية حتى 80 كلم. الاعلان عن تجنيد عشرات الالاف من جنود الاحتياط.

مسلحين فلسطينيين دخلوا إلى اسرائيل وقتلوا عشرات المواطنين الابرياء نساء واولاد . — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) October 7, 2023

افيخاي ادرعي الذراع الاعلامي الاخر لاسرائيل غرد على موقع X في تغريدة رصدتها وطنا اليوم قال فيها :

#السيوف_الحديدية عشرات الطائرات الحربية تشن غارات في عدة مناطق على أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة pic.twitter.com/7HYPGOq8pA — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 7, 2023

هنا يبدو ان الاذرع الاعلامية الاسرائيلية عملت خلال ساعتين على نفس النسق حيث رصدت وطنا اليوم نفس التغريدات على اغلب صفحات الناشطين التواصليين الاسرائيلين في مؤشر واضح ان التغذية الاعلامية هذه المرة لم تسعف الطرف الاسرائيلي في التغريد باي انجاز يذكر .