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كوهين وادراعي غردوا بنفس التغريدات وصدمة دامت 3 ساعات على صفحاتهم

منذ ساعة واحدة
كوهين وادراعي غردوا بنفس التغريدات وصدمة دامت 3 ساعات على صفحاتهم

وطنا اليوم – رصدت وطنا اليوم الصدمة التي ظهرت على تعليقات ادوات الاعلام الاسرائيلي حيث ايدي كوهين الذي كان يتبجح بالماكنة الاعلامية والعسكرية لااسرائيلية اضطر الى التعليق على العملية بتغيدة على موقع x قال فيها :

“المسلحين الفلسطينيين ارتكبوا مجازر بحق الابرياء”

فيما تشر كوهين بعد صمت طويل على صفحته في موقع x تغريدة حول عملية للجيش الاسرائيلية لم ترصد على اي موقع اخباري في مؤشر على ان كوهين يبحث تقدم للجيش الاسرائيلي عد ساعتين من التوقف عن النشر بحثا عن اي تغريدة لصالح اسرائيل. فقال في تغريدته :

حماس بدأت بهجوم ضد دولة إسرائيل. منذ ساعات الصباح تم اطلاق نحو 2200 قذيفة وصاروخ نحو دولة إسرائيل بالاضافة الى عمليات تسلل الى بعض المناطق والبلدات. تم استدعاء قوات كبيرة الى منطقة الجنوب والاعلان عن حالة استثنائية في الجبهة الداخلية حتى 80 كلم. الاعلان عن تجنيد عشرات الالاف من جنود الاحتياط.

افيخاي ادرعي الذراع الاعلامي الاخر لاسرائيل غرد على موقع X في تغريدة رصدتها وطنا اليوم قال فيها :

هنا يبدو ان الاذرع الاعلامية الاسرائيلية عملت خلال ساعتين على نفس النسق حيث رصدت وطنا اليوم نفس التغريدات على اغلب صفحات الناشطين التواصليين الاسرائيلين في مؤشر واضح ان التغذية الاعلامية هذه المرة لم تسعف الطرف الاسرائيلي في التغريد باي انجاز يذكر .


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