صقور الأردن يكتفي بفضية دورة الألعاب الآسيوية

وطنا اليوم:اكتفى المنتخب الوطني لكرة السلة الجمعة، بإحراز ميدالية فضية في مسابقة الرجال للعبة في النسخة 19 من دورة الألعاب الآسيوية المقامة في مدينة هانغتشو الصينية، بعد خسارته أمام نظيره الفلبيني 60-70.

وتعد هذه الميدالية تاريخية وهي الأولى للأردن في رياضة جماعية في تاريخ مشاركات المملكة في دورات الألعاب الآسيوية.

ولم يتمكن المنتخب الوطني من تكرار فوزه في الدور الأول في المسابقة على الفلبين (62-87)، وبقي سجل الأردن خالياً من الذهب، وبرصيده أربع فضيات وبرونزيتين.

واحتل المنتخب الوطني سابقًا المركز الرابع، مرتين، في نسختي عامي 1986 في سول و2006 بالدوحة، وكان يسعى إلى تعويض ظهوره المخيب في كأس العالم الشهر الماضي، حين خسر مبارياته الثلاث في دور المجموعات، إضافة إلى مباراتين أخريين في التصنيف.

ونال المنتخب الصيني، أصحاب الضيافة، الميدالية البرونزية بعد تغلبه على الصين تايبيه 101-73.