بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

عاجل – هجوم صاروخي على قاعدة تركيا شمال سوريا

منذ ساعة واحدة
عاجل – هجوم صاروخي على قاعدة تركيا شمال سوريا

تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:02

جمعية جماعة الإخوان المسلمين في الأردن تستنكر الهجوم الصهيوني على المسجد الأقصى ومحاولة فرض الواقع الصهيوني والتقسيم الزماني والمكاني

22:52

افتتاح مشروع إعادة تأهيل وتجميل شارع وسوق الأمير الحسن في سحاب

21:39

القوات المسلحة تنفذ تمرينا عسكريا باسم “الضربة الحاسمة”

21:00

سورية تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة جريمة حمص

20:47

العيسوي يلتقي أعضاء جمعية فينان التعاونية الزراعية لواء الشوبك

20:29

يوم دموي في سوريا وارتفاع عدد القتلى إلى 100 شخص

20:14

الخلايلة: مراكز تحفيظ القرآن ترسخ المنهج النبوي في سلوكنا

20:00

الأمير الحسن يرعى أعمال جلسة حوارية حول الدور التنموي لبلديات محافظة العاصمة

19:52

أميركي يسرق سيارة وبنكًا بصحبة طفل رضيع.. والنهاية صادمة

19:32

بوتين مخاطبا الغرب على طريقة القذافي : من أنتم؟

19:18

الأردن يسعى لإدراج موقع خليج العقبة على قائمة التراث العالمي

19:13

البنك الدولي: الضغوط المالية بالأردن قد ترفع الدين العام

وفيات
وفيات الخميس 5-10-2023وفاة المعمرة الأردنية جروة القرالة عن 106 أعوامحماة الزميل فارس خليفة في ذمة اللهالتربية تنعى معلما ومعلمة وطالباوفيات الأربعاء 4-10-2023