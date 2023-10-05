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23:25
عاجل – هجوم صاروخي على قاعدة تركيا شمال سوريا
23:02
جمعية جماعة الإخوان المسلمين في الأردن تستنكر الهجوم الصهيوني على المسجد الأقصى ومحاولة فرض الواقع الصهيوني والتقسيم الزماني والمكاني
22:52
افتتاح مشروع إعادة تأهيل وتجميل شارع وسوق الأمير الحسن في سحاب
21:39
القوات المسلحة تنفذ تمرينا عسكريا باسم “الضربة الحاسمة”
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سورية تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة جريمة حمص
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العيسوي يلتقي أعضاء جمعية فينان التعاونية الزراعية لواء الشوبك
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الأمير الحسن يرعى أعمال جلسة حوارية حول الدور التنموي لبلديات محافظة العاصمة
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أميركي يسرق سيارة وبنكًا بصحبة طفل رضيع.. والنهاية صادمة
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عاجل – هجوم صاروخي على قاعدة تركيا شمال سوريا
منذ ساعة واحدة
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24 ساعة
23:02
جمعية جماعة الإخوان المسلمين في الأردن تستنكر الهجوم الصهيوني على المسجد الأقصى ومحاولة فرض الواقع الصهيوني والتقسيم الزماني والمكاني
22:52
افتتاح مشروع إعادة تأهيل وتجميل شارع وسوق الأمير الحسن في سحاب
21:39
القوات المسلحة تنفذ تمرينا عسكريا باسم “الضربة الحاسمة”
21:00
سورية تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة جريمة حمص
20:47
العيسوي يلتقي أعضاء جمعية فينان التعاونية الزراعية لواء الشوبك
20:29
يوم دموي في سوريا وارتفاع عدد القتلى إلى 100 شخص
20:14
الخلايلة: مراكز تحفيظ القرآن ترسخ المنهج النبوي في سلوكنا
20:00
الأمير الحسن يرعى أعمال جلسة حوارية حول الدور التنموي لبلديات محافظة العاصمة
19:52
أميركي يسرق سيارة وبنكًا بصحبة طفل رضيع.. والنهاية صادمة
19:32
بوتين مخاطبا الغرب على طريقة القذافي : من أنتم؟
19:18
الأردن يسعى لإدراج موقع خليج العقبة على قائمة التراث العالمي
19:13
البنك الدولي: الضغوط المالية بالأردن قد ترفع الدين العام
وفيات
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حوادث وجرائم
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رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
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سياسة الخصوصية
من نحن