مصدر أمني: نتابع حادثة الباص الخاص

وطنا اليوم:أكد مصدر أمني أن إدارة السير تتابع حادثة تحميل طلبة مدرسة حكومية في العاصمة عمان، بعد نشر مقطع فيديو حول “اعتداء” سائق بحق طلاب.

وكانت للإعلامية ميس النوباني تحدثت خلاله عن رؤيتها لسائق باص صغير وهو يعتدي بالضرب والشتائم على طلاب مدرسة باستخدام “حزام”.

وأثار الموقف حفيظة الزميلة ميس، ما استدعى قيامها بمناداة السائق وتوجيه أسئلة للاستفسار عما يقوم به من فعل مستفز في الشارع العام.

وقالت الإعلامية النوباني: إن السائق قال لها بعد أن وجهت له أسئلة عن سبب قيامه بالاعتداء على الأولاد والتسبب بإيذائهم، بأنه لا يفعل شيئا، وقام بإخفاء الحزام خلفه.

وأضافت النوباني، أنها أكدت للسائق رؤيتها له وهو يقوم بضرب الأولاد، وأنها ستقدم شكوى بحقه.

وأشارت إلى أن السائق قام بضرب الأولاد مجددا وسط صراخ وصيحات ورجاء الأولاد بعدم ضربهم.

وأكدت أن المشهد استفزها بشدة وطلبت من السائق تنزيل الباب الخلفي لتتمكن من تصوير رقم اللوحة، لكنه قام بخلع لوحة الباص.

وتثير العديد من المخالفات التي يرتكبها أصحاب الباصات الصغيرة، والتي تنقل طلبة المدارس في العديد من محافظات الأردن، حفيظة مواطنين، وسط دعوات بضرورة إيجاد حلول لضبط تلك المخالفات.

العقوبة في قانون السير الجديد

وبحسب قانون السير الجديد تحجز المركبة لمدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد على 30 يوما في حال استعمال مركبة غير مرخصة بالصفة العمومية من غير المصرح لها بذلك لنقل الركاب مقابل أجر، أو استعمال المركبة في غير الغايات والأغراض المرخصة من أجلها.

وأثار عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات عن مصير التعليمات التي كانت قد أقرتها الحكومة سابقا بشأن نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية ومواصفات وشروط وسائط النقل المدرسي لسنة 2019.

تعليمات ترخيص النقل المدرسي

وفيما يلي تعليمات ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية ومواصفات وشروط وسائط النقل المدرسي لسنة 2019)

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية ومواصفات وشروط وسائط النقل المدرسي لسنة 2019) والصادرة استنادا للمادة (12) من نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية لسنة 2018 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –

تحدد الهيئة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم الحاجة من خدمات النقل المدرسي بناء على توصيات اللجان المشكلة في المؤسسات التعليمية وعلى مستوى مديريات التربية والتعليم وحسب الدراسات والاحتياجات والتوزيع الجغرافي لهذه الخدمة ويتم الإعلان عن الحاجة للعموم في الصحف اليومية ضمن مهلة زمنية محددة، دون تحمل الهيئة أو وزارة التربية والتعليم أية مسؤوليات أو تبعات قانونية عن صحة ما ورد عن الاحتياجات الواردة في هذه الدراسات أو التوصيات.

ثانيا: يجب على المتقدم بطلب ترخيص المكتب أو طلب مقدم خدمة النقل أن يقوم بتعبئة النموذج المعتمد من الهيئة ودفع الرسوم المقررة لتقديم الطلب وضمن المهلة الزمنية المحددة في الإعلان، مرفقا معه دراسة تتضمن نطاق الخدمة وعدد وسائط النقل المدرسي وأعداد الطلاب وأسماء المدارس المراد خدمتها والأجرة المقترحة حسب أسس وآلية احتساب أجور النقل المعتمدة من الهيئة ويتم استبعاد أي طلب غير مرفق به هذه الدراسة.

ثالثا: تعطى الأولوية لمنح الموافقة على ترخيص المكاتب ضمن نطاق الخدمة للمتقدمين بطلبات من المرخص لهم لتقديم خدمات نقل الركاب المنتظمة وخدمة التأجير.

رابعا: تحدد الهيئة آلية المنح للمتقدمين بطلبات مقدمي الخدمة إذا كان أكثر من العدد المطلوب من خلال القرعة وتنتهي الأحقية في الطلبات بانتهاء القرعة لمنح الموافقة على الطلبات.

الشروط والمواصفات الواجب توافرها في وسائط النقل المدرسي:

أولا: سيارة الركوب

يجب أن تتوفر في مركبة الركوب الصغيرة بالإضافة إلى الشروط الواردة في تعليمات تجهيز المركبات الصادرة بموجب قانون السير الشروط والتجهيزات التالية:

1) أن لا يزيد موديلها عند منحها التصريح على (5) خمسة سنوات من تاريخ سنة الصنع ولا يزيد العمر التشغيلي على 15 سنة.

2) أن لا يزيد عدد الركاب على 9 بما فيهم السائق.

3) أن لا تقل سعة المحرك عن 1.6 لتر.

4) أن لا تقل نسبة قوة المحرك عن 54 كيلو واط لكل طن من الوزن الفارغ للمركبة.

5) أن لا يقل عرض المقعد الخلفي المتصل عن 1.38 متر وفي حال كان الركاب اقل من 3 تكون مسافة المقعد 0.45 متر لكل راكب.

6) أن لا يقل مدى الأرجل عن 0.65 مترا وخلوص الرأس 0.85 مترا.

7) احزمه امأن للمقاعد الأمامية والخلفية.

8) مساند رأس للمقاعد الأمامية والخلفية.

9) دفاية ومزيل ضباب للزجاج الأمامي والخلفي.

10) أضويه ضباب أمامية وخلفية.

11) أنظمة تعليق أمنه ومريحة.

12) مكيف هواء.

13) يجب أن لا يزيد ارتفاع درجة الصعود على 40 سم.

14) توفير ممرات داخليه تساعد الركاب على الصعود والنزول دون إزعاج الآخرين.

15) أن يتوفر وسائد هوائية أمامية على الأقل.

16) أن يتوفر نظام فرامل مانع للانغلاق ABS.

17) يسمح بترخيص سيارات الهايبري والكهرباء.

18) يعتمد اللون البرتقالي رقم 367 TOP/GUL.

19) يكون النزول من الجهة اليمنى فقط مع أغلاق الباب الأيسر الخلفي.

20) عدم ترخيص سيارات ذات الظهر الأحدب (Hatch Back) باستثناء سيارات الستايشن (Station) والسيارات العاملة كليا على الكهرباء