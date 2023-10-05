كيف تصبح مستشارًا ناجحًا على منصات التواصل الاجتماعي؟

الكاتبة : نعيمة برناوي

تعتبر منصات التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي عنصر قوي وحاسم في استراتيجية التسويق لأي عمل تجاري كان.

يستخدم منصات التواصل الاجتماعي ما يقارب 3.2 مليون شخص، مع وجود هذا العدد الكبير من الجمهور فإنه من الضروري لكل شركة استخدام منصات التواصل الاجتماعي لزيادة عدد جمهورها وتعزيز الوعي بالعلامة التجارية وتسويق منتجاتها وخدماتها لعدد أكبر من الجمهور.

في كثير من الأحيان يقال أن التسويق على منصات التواصل الاجتماعي أسهل من القيام به فعليًا على أرض الواقع، لكن عندما تعمل في شركة صغيرة بموارد محدودة فإنه من الصعب أو المستحيل أن توظف فريق إعلام اجتماعي مجهز بشكل كامل. إن لم يكن لدى الشركة الموارد اللازمة لتزويدها فبإمكانك استئجار مستشار إعلام اجتماعي ليساعدك على زيادة تواجدك على منصات التواصل الاجتماعي بشكل صحيح وزيادة الوعي بعلامتك التجارية وتسويقها لعدد أكبر.

وعليه فيجب أن تعرف أنه إن كنت مستشارًا لمنصات التواصل الاجتماعي فيجب أن تكون على مرأى ومسمع العميل لتعرف ما يطلبه بالضبط لتجعل الجمهور يتفاعل وينمو بشكل صحيح معك.

على الرغم من أن هذا الدور أو الوظيفة ربما تبدو لك مغرية لكنها جدًا خادعة، لهذا السبب جمعت لك رؤى وأفكار بعض من المستشارين ليعطوك خبرتهم لتكون مستشاراً ناجحاً على منصات التواصل الاجتماعي.

1- قم ببناء مجموعة من دراسات الحالة وزودها بمحتوى يثبت قيمتك وفعاليتك

تقول كيت كاكاديا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Sociallyin أن: “نصيحتي لأي شخص يحاول بناء مجموعة من العملاء كمستشار في التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي هي القيام بعرض أعمالك الناجحة من خلال بناء ملف خاص بك” وتضيف”إن النصيحة الثانية التي يمكن أن أقدمها لك هي إنتاج ونشر محتوى يظهر خبرتك في مجال التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي. يمكن أن تساعدك المدونات على ذلك.”

2- التشبيك ثم التشبيك ثم التشبيك

تنصح السيدة اكفيل ديفازيو مالكة شركة اكفريتايز مستشاري التواصل الاجتماعي الطموحين بما يلي: “في اللحظة التي تقرر فيها أن تصبح مستشارًا لمنصات التواصل الاجتماعي فإن الخطوة الأولى التي يجب عليك فعلها هي التشبيك ومشاركة مهاراتك وخدماتك التي تقدمها للأخرين، يمكن أن تستغرق العلاقات وتكوين العملاء وقتًا طويلًا، لذلك قم بتغذية جمهورك بأعمالك الناجحة وكوّن علاقات ذات قيمة.”

3- قم بإنشاء حساب انستغرام جذّاب

يخبرنا سيمون مستشار تواصل اجتماعي ومؤسس شركة سافي سيمون: “إن كنت تأمل أن تصبح مستشارًا ناجحًا لمنصات التواصل الاجتماعي فإن أول ما عليك فعله هو إنشاء انستغرام ونشره بشكل متكرر، لا تقلق بشأن الشعار أو وجود موقع الكتروني، بإمكانهم أن يأتوا لاحقًا، المهم النشر المستمر. عليك أن تركز على المتابعين المخلصين ذوو الولاء من خلال توفير معلومات وحيل عن استخدام منصات التواصل الاجتماعي، إن لم يكن لديك خبرة، فإن مشاركة معلوماتك الشخصية ستكون كافية نوعًا ما.

كن متحمسًا لمشروعك الجديد وتأكد من قضاء بعض الوقت في تطوير علامتك التجارية ووجودك على عالم الانترنت، اسأل المستشارين كيف بدؤوا معظمهم جاهزون للدردشة معك.

4- التوقيت أمر بالغ الأهمية

تقول ايمي بيشوب مالكة شركة Cultivative أنه “من المهم الانتباه للتوقيت، متى تنطلق ومتى يحين الوقت لإنشاء أعمالك التجارية الخاصة، بالغالب أنت بحاجة أن يكون معك مخزون من ثلاثة لستة شهور من النفقات المالية في حال عدم تيسر الأمور كما مخطط لها، حتى وإن لم تكن بحاجة المال فسيكون هناك بعض التوتر الذي سيمنعك أحيانًا من التعامل مع العملاء أو تسعير نفسك بسعر منخفض لجلب عملاء جديد أو في بعض الأحيان سيقوم المستشارون بالتقاط عدد من العملاء قبل تركهم لوظائفهم الحالية لضمان حصولهم على قدر ضئيل من الإيرادات.”

5- التدرج فكرة جيدة

يخبرنا كريستال كينج أستاذ الإعلام الاجتماعي في HubSpot بأنه يجب أن تفهم بشكل كبير حجم المهمة التي ستقوم بها، حيث ستقوم بعمل مسح لحاجة العملاء بدقة، أحيانًا يكون العملاء على غير دراية بما يريدون حقًا.

لذلك قم بتقديم اقتراح يحدد بدقة ما تعتقد أنه من الأفضل لأعمالهم ونطاق عملهم وما هي الرسوم الإضافية التي قد تكون هناك مقابل العمل الذي يتجاوز المعايير الأصلية للمشروع.

6- أعط أولوية واضحة وكبيرة لتوليد العملاء الجدد

تخبرنا ايمي بيشوب بأن “إعلانات جذب العملاء بالنسبة لكثير من الناس تعتبر الجزء الأكثر ضغطًا من بدء مشروعك التجاري. هناك طلب كبير على مستشاري منصات التواصل الاجتماعي، كل ما عليك فقط هو العثور على من يطلب الخدمة وكيف يودون أن يكون شكل الخدمة.

بإمكانك عرض خدماتك حتى إن لم يطلبوها فسيضعونها في عين الاعتبار للرجوع اليها مستقبلًا.

في النهاية إن كانت لديك خبرة في إدارة الحملات الاجتماعية وكنت تفكر في تحقيق قفزة في امتلاك عمل تجاري فالأمر بكل أشكاله يحتاج للمخاطرة.

بالتأكيد أنت بحاجة لجيش من الداعمين لك ولأعمالك بالإضافة لجعل عميلك يشعر وكأنه العميل الوحيد لك من خلال الاهتمام به وتسليمه العمل أول بأول.”