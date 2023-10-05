الأراضي والمساحة : جميع خدماتنا الإلكترونية محمية من القرصنة

وطنا اليوم:بعد إعلان دائرة الأراضي والمساحة إطلاق 27 خدمة جديدة على موقعها الإلكتروني، أوضح مدير الدائرة د. أحمد العموش، أبرز الخدمات التي تم إطلاقها وخطة الأتمتة، إضافة إلى موعد اعتماد الخدمات الإلكترونية بشكل كامل، ومأمونية الخدمات من القرصنة.

وقال العموش إن من أهمام الأسباب لإطلاق المنصات، أن جزء منها كان قد تم إطلاقه عبر تطبيق سند فقط، والذي لا يتيح لبعض الفئات المستفيدة من هذه الخدمات من الدخول والتعريف بالهوية الرقمية كالشركات والأجانب.

وأضاف العموش، أن استقبال معاملات البيع والشراء يدويا سيستمر لفترة معينة وقد تكون لمدة شهر، وبعد التأكد من سلامة المنصات من أي خلل سيتم اعتمادها بشكل كامل وإلغاء أي معاملة يدوية.

وأِشار إلى أن الدائرة في صدد إطلاق خدمات إلكترونية جديدة خلال الأشهر القادمة، ومع حلول 2024 سيكون مجموع الخدمات الإلكترونية للدائرة 88 خدمة.

وحول حماية المنصات، أكد العموش، أنه لا يتم إطلاق أي خدمة إلكترونية إلا بعد التحقق من مأمونية الخدمات ويتم فحصها والتأكد من أنها آمنة قبل إطلاقها، إضافة إلى أن موقع دائرة الأراضي محمي من قبل الأمن السيراني، ومحمي من القرصنة.

وأعلنت دائرة الأراضي والمساحة في وقت سابق إطلاق 27 خدمة جديدة على موقعها الإلكتروني، وإعادة تفعيل عدد منها، ومن ضمنها أتمتة عمليات البيع بشكل كامل باستثناء التوقيع، بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات الحكومية وتحقيق التحول الإلكتروني، حيث تشمل هذه الخدمات مجموعة متنوعة من الخدمات العقارية والمساحية.

ويشار إلى أن مراحل إجراءات معاملات البيع تتم إلكترونياً باستثناء توقيع عقود البيع، الذي يتطلب حضور البائع والمشتري إلى المديريات المختصة للتوقيع أمام مستمع الإقرار.

الخدمات الإلكترونية الجديدة

وتشمل الخدمات التي تم إطلاقها، 9 لنقل الملكية تشمل البيع العادي وبيع بين الأقارب وبيع بين الشركاء والهبة في مديريات تسجيل العاصمة فقط، بالإضافة إلى معاملات البيع ضمن منطقة سلطة العقبة، والبيع ضمن مناطق سلطة وادي الأردن والبيع ضمن منطقة إقليم البتراء، بيع التطوير الحضري، ومعاملات الوقف الصحيح، و6 خدمات إلكترونية سريعة، شملت إخراج قيد، وإصدار صورة إخراج قيد “قوشان” للوكالات، بيان تغير، مخطط أراضي، شهادة عدم وجود أملاك،كشف أملاك.

بالإضافة إلى ذلك، تم توفير 4 خدمات خاصة للمساحين تتضمن منح رخصة مساح مرخص وتجديد رخصة مساح مرخص وإلغاء رخصة مساح مرخص وإيقاف رخصة مساح مرخص، بالإضافة إلى 4 خدمات للمكاتب العقارية تشمل منح رخصة مكتب عقاري وتجديد رخصة مكتب عقاري وإلغاء رخصة مكتب عقاري وإيقاف رخصة مكتب عقاري، وأيضاً 4 خدمات للمقدرين العقاريين تشمل منح رخصة مقدر عقاري وتجديد رخصة مقدر عقاري وإلغاء رخصة مقدر عقاري وإيقاف رخصة مقدر عقاري