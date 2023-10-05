الأردن يهنئ المغرب باستضافة بطولة كأس العالم 2030

وطنا اليوم:أصدرت وزارة الخارجسة وشؤون المغتربين بيان، قالت فيه: إن الأردن يعرب عن أصدق مشاعر التهنئة للمملكة المغربية الشقيقة، بمناسبة فوزها في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2030، كثاني دولة عربية تحظى بهذه الفرصة، والتي تعد إنجازاً يفتخر به جميع العرب.

وأكدت وزارة الخارجية في بيانها، ثقة الأردن المطلقة بالمملكة المغربية الشقيقة في قدرتها على تنظيم هذه البطولة.

وأعربت الخارجية عن تمنياتها لها بالتوفيق والنجاح في تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي.

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، الأربعاء، إقامة كأس العالم 2030 في كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال.

وستقام ثلاث مباريات من كأس العالم 2030 ، وفقا لـ”فيفا” في كل من الأوروجواي والأرجنتين وباراجواي، للاحتفال بمئوية المسابقة.

وأعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الأربعاء، أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اعتمد بالإجماع، لملف المغرب – إسبانيا – البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم.

ويمثل هذا القرار إشادة واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى.

ووفقا للبلاغ الذي نقلته وكالة الأنباء المغربية عن الديوان الملكي، أن هذا القرار يمثل إشادة واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى.

أعرب ملك المغرب عن تهانيه لمملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، مجددا جلالته التأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل، في تكامل تام، مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة، وفقا لوكالة الأنباء المغربية