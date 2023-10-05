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الطاقة: خطة لتوفير خدمة الـ GPS لمواقع شحن المركبات الكهربائية

منذ 10 ثواني
الطاقة: خطة لتوفير خدمة الـ GPS لمواقع شحن المركبات الكهربائية

وطنا اليوم:كشف رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، عن خطة لتوفير خدمة الـ GPS لمواقع شحن المركبات الكهربائية، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي.
السعايدة قال اليوم الخميس، إن الهيئة أصدرت سابقا قرارا بعدم ترخيص أي محطة محروقات جديدة إلا بوجود محطة شحن لمختلف أنواع السيارات الكهربائية.
وبين أن الإشكالية اليوم، تتمحور حول اختلاف مداخل شحن المركبات الكهربائية، “الصيني والأوروبي والأمريكي”.
وفي السياق، كشف السعايدة، عن توجيه الفرق في مديرية الضابطة العدلية، لإجراء كشف حسي على محطات المحروقات التي لديها شواحن مركبات كهربائية، للتأكد من تقديم خدمات لكل أصحاب المركبات الكهربائية بعض النظر عن نوعها ان كانت صينية أو أوروبية أو أمريكية.
ولفت إلى أن دور الهيئة يقوم على تسهيل الاستثمار في انشاء محطات شحن المركبات الكهربائية في مختلف مناطق المملكة.
وشكا العديد من مستخدمي السيارات الكهربائية في الأردن، من عدم انتشار محطات لشحن المركبات الكهربائية، وخاصة على الطرق الخارجية بالمملكة.
من جهته، قال سكرتير لجنة المركبات – قسم الصناعات الهندسية في مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندس الحارث الشبول، عبر برنامج الوكيل، إن تركيب (الادابتر – محول) بين نقطة الشحن ومدخل شحن المركبة الصينية يؤدي إلى ارتفاع حرارة المركبات.
وحذرت مؤسسة المواصفات والمقاييس سابقا من استخدام هذا النوع في شحن المركبات، وعممت على المحطات بعدم استخدامه، وفق الشبول


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