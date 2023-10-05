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المهندسين : ملتزمون بصرف الرواتب التقاعدية المتأخرة

منذ ساعة واحدة
المهندسين : ملتزمون بصرف الرواتب التقاعدية المتأخرة

وطنا اليوم:أكدت نقابة المهندسين الأردنيين، أنها ملتزمة بصرف الرواتب التقاعدية المتأخرة، للمهندسين المتقاعدين.
نائب نقيب المهندسين الأردنيين المهندس فوزي مسعد، قال اليوم الخميس، إن حقوق المهندسين لن تذهب وسيستلمون مستحقاتهم المالية فور تحسن الوضع المالي للصندوق.
وأضاف، أن نقابة المهندسين تنتظر من الحكومة إقرار تعديلات صندوق التقاعد، التي أقرتها النقابة سابقا، ورفعتها لمجلس الوزراء.
وبين مسعد، أن عدد المهندسين الملتزمين بالدفع لصندوق التقاعد بلغ 22 ألف مهندس، من أصل 140 ألف مشترك ومشتركة بالنقابة.
وحول الوضع المالي للصنودق، قال مسعد، إن صندوق التقاعد يصرف رواتب تزيد على 5 مليون دينار شهريا مقابل دخل لا يتجاوز 2.1 مليون دينار.
ولفت إلى انخفاض هذا الدخل ليصل مليون دينار فقط، أي أن الصندوق يصرف أكثر من ضعفي إيراداته كرواتب وهو ما يشير إلى أنه غير متوازن ماليا


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