تعاون أردني بريطاني في مجال جراحة تشوُّهات قلب الأطفال في مستشفى الجامعة الأردنية

وطنا اليوم:زار فريق طبي بريطاني من مستشفى “Great Ormond Streer Hospital” في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية ومستشفى سيدرا للأطفال في قطر مستشفى الجامعة الأردنية، بهدف إجراء عدد من عمليات القلب المفتوح للأطفال ممن يُعانون من أمراض القلب الولادية والخلقيّة كالتشوُّهات والفتحات القلبيّة، ضمن الحملة الجراحية الثالثة عشر التي يُنظمها المستشفى، بالتعاون مع مؤسسة أطفالنا وجمعيتي هبة الحياة الدولية وسلسلة الأمل.

ويترأس الفريق الطبي الزائر أخصائي جراحة قلب الأطفال الدكتور فيكتور تسانغ، يُرافقه طاقم يضم اختصاصيّين في العناية المركزة للأطفال وفنيّي القلب الاصطناعي وممرضات للعناية المركزة لقلب الأطفال، فيما يضم الفريق الطبي في المستشفى استشاريي قلب الأطفال الأستاذ الدكتور إياد العموري والدكتورة ليلى التوتنجي، واستشاري جراحة القلب والأوعية الدموية الأستاذ الدكتور معاذ الصمادي واستشاري جراحة القلب والعناية الحثيثة الدكتور أمجد بني هاني، واستشاري العناية المركزة للأطفال الدكتورة أميرة ظاهر، واستشاريي التخدير والعناية الحثيثة الأستاذ الدكتور عبد الكريم العبادي، الأستاذ الدكتور خالد الزبن، الأستاذ الدكتور سامي أبو حلاوة والدكتور مصطفى ربايعة.

وثمّن مدير عام المستشفى الأستاذ الدكتور نادر البصول، هذا النمط الإنساني من التّعاون الطبي والجهود المقدّمة في هذه العمليات، مؤكداً على أهمية الاستفادة من خبرات الفريق الزائر وتبادل المعارف الطبية في هذا الحقل بما يخدم المستشفى كصرح طبي تعليمي وتدريبي في المملكة، مضيفاً بأن فريق جراحة قلب الأطفال في المستشفى يطمح إلى أن يكون طب وجراحة الأطفال بأعلى مستويات الجودة والتقانة العلمية بالاستفادة من خبرات الفريق الطبي البريطاني وغيره من الخبرات الطبية على المستوى العربي والعالمي.

من جانبه، قال العموري، بأنّه وبعد مناقشة عدد من الحالات التي تراجع عيادات الأطفال في المستشفى التي تعاني من تشوهات القلب الخلقية، من قِبَل أطباء الاختصاص في المستشفى والفريق الطبي الزائر، تمّ اختيار (9) حالات لأطفال تتراوح أعمارهم ما بين (6 أشهر- 6 سنوات) تم إجراء العمليات لهم وتتنوع جنسياتهم ما بين سوريين وأردنيين ومريضة من اليمن، وذلك على مدار (4) أيام متتالية، وذلك بتعاون طبي ما بين الفريق الطبي الزائر وشعبة قلب الأطفال وشعبة العناية المركزة للقلب والعناية المركزة للأطفال وشعبة جراحة القلب والأوعية الدموية وقسم التخدير والكادر التفني وتمريض العمليات في المستشفى.

وأكد العموري، على دعم إدراة المستشفى لهذه الحملة من خلال توفير كل ما يلزم من غرف عمليات مُجهزة وكوادر طبية وتمريضيّة مؤهلة ومعدات لإنجاح الحملة وتمكين الفريق من القيام بمهمته، مُشيداً بهذه التجربة الطبيّة والتعاون بين الفريقين، مبيناً شمولية ما يقدمه مستشفى الجامعة في تقديم الرعاية الطبية.