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سندات بنك الاتحاد تستقطب ما نسبته 176.5% من القيمة المطروحة للاكتتاب

منذ 6 ثواني
سندات بنك الاتحاد تستقطب ما نسبته 176.5% من القيمة المطروحة للاكتتاب

وطنا اليوم:أعلن بنك الاتحاد المدرج في سوق عمّان المالي مساء يوم الثلاثاء عن إغلاق فترة الاكتتاب في الأسناد الدائمة والبالغ قيمتها 100 مليون دولار أمريكي،والتي تم طرحها للاكتتاب العام بتاريخ 12/9/2023. وبلغت عدد الطلبات المقدمة للاكتتاب 721طلب اكتتاب بقيمة 176.5مليون دولار، وبما يشكل 176.5% حجم الإصدار.

وقد عكس الإقبال الكبير الذي شهده البنك ثقة المستثمرين ببنك الاتحاد، بفضل مكانته وسمعته المهنية بتطبيق أفضل الممارسات ومعايير الحوكمة. هذا وسيستخدم البنك حصيلة الاكتتاب لدعم خطط التوسع الاستراتيجي محلياً وإقليمياً واستكمال مسيرة التحوّل الرقمي.

وأعرب رئيس مجلس الإدارة لبنك الاتحاد السيد عصام سلفيتي عن شكره وتقديره للبنك المركزي الأردنيوهيئة الأوراق المالية على جهودهما الكبيرة لدعم هذا الاصدار الذي سيسهم في تعزيز نشاط القطاع المصرفي، والذي يعد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في المملكة.

ويشار إلى أن هذه السندات الدائمة مُصنّفة من ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال التنظيمي (Additional Tier 1 Capital) حسب تعليمات رأس المال التنظيمي، وفقاً لمعيار “بازل III” والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني وستكون مدرجة للتداول في بورصة عمان.


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