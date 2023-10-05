الأردن يستورد من مصر 35 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً

وطنا اليوم:كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، عن أن الأردن يستورد من مصر حوالي 35 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً بالمتوسط.

وأضاف الخرابشة، في تصريحات لـ CNBC، على هامش مؤتمر أديبيك في أبوظبي، إن ذلك يأتي بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الأردن ومصر.

وأشار الخرابشة إلى أن الأردن يعتزم زيادة إنتاج الزيت الصخري بحقل الريشة الغازي لـ 200 مليون قدم مكعب يومياً بحلول 2030.

وأكد أن المملكة تسعى للتحول الأخضر والاستثمار بالطاقة النظيفة.

وأضاف أن قطاع التعدين يعتبر قيمة مضافة لاقتصاد الأردن، وأنه بحسب رؤية التحديث الاقتصادي، ساهم قطاع التعدين بـ 700 مليون دينار من الناتج المحلي الإجمالي ويمكن أن يتضاعف 3 مرات عام 2033