أمريكا تصادر أسلحة من إيران وتمنحها لأوكرانيا

وطنا اليوم:قالت قيادة الجيش الأمريكي، الأربعاء، إنّها سلم أوكرانيا ذخائر أسلحة صغيرة صادرتها أثناء نقلها من القوات الإيرانية إلى المتمردين الحوثيين المدعومين من طهران في اليمن.

وقالت القيادة المركزية للجيش في بيان إن “الحكومة الأمريكية نقلت حوالي 1,1 مليون طلقة عيار 7,62 ملم إلى القوات المسلحة الأوكرانية، الإثنينَ الماضي”، مضيفةً أنّ “القوات البحرية الأمريكية صادرت الذخيرة في ديسمبر 2022 أثناء نقلها من الحرس الثوري الإيراني إلى الحوثيين في اليمن”.

وتابعت أنّ “الحكومة حصلت على ملكية هذه الذخائر في 20 يوليو 2023، من خلال مطالبات المصادرة المدنية التي رفعتها وزارة العدل ضدّ الحرس الثوري الإيراني