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السعودية تعلن نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في 2034

منذ ساعة واحدة
السعودية تعلن نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في 2034

وطنا اليوم:أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم نيته الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، وذلك عبر خبر رسمي بثته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وقال الاتحاد السعودي في خبر مقتضب: الاتحاد السعودي لكرة القدم ينوي الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم.
وتأهلت السعودية إلى كأس العالم 6 مرات سابقة أولها في أميركا عام 1994 وآخر المونديال الأخير في قطر
الى ذلك قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، الأربعاء، إقامة كأس العالم 2030 في كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال.
وستقام ثلاث مباريات من كأس العالم 2030 ، وفقا لـ”فيفا” في كل من الأوروجواي والأرجنتين وباراجواي، للاحتفال بمئوية المسابقة.
وأعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الأربعاء، أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اعتمد بالإجماع، لملف المغرب – إسبانيا – البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم.
ويمثل هذا القرار إشادة واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى.
ووفقا للبلاغ الذي نقلته وكالة الأنباء المغربية عن الديوان الملكي، أن هذا القرار يمثل إشادة واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى.
أعرب ملك المغرب عن تهانيه لمملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، مجددا جلالته التأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل، في تكامل تام، مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة، وفقا لوكالة الأنباء المغربية


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