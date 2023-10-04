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مهيدات يستطلع مقترحات وملاحظات متلقي الخدمة حول خدمات عدد من مديريات مؤسسة الغذاء والدواء

منذ ساعة واحدة
مهيدات يستطلع مقترحات وملاحظات متلقي الخدمة حول خدمات عدد من مديريات مؤسسة الغذاء والدواء

وطنا اليوم:ترأس مدير عام المؤسسة العامة لغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات لقاء مع متلقي خدمة المؤسسة -مديرية الغذاء ووحدة التصنيف الأولي ومختبر الغذاء بهدف استطلاع مقترحاتهم وملاحظاتهم وآرائهم حول الخدمات التي تقدمها المؤسسة والوقوف على احتياجاتهم لدراستها والنظر فيها .

وفي معرض نقاشه مع متلقي الخدمة أصدر مهيدات جملة من القرارات والتوصيات التي من شأنها تطوير وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة وتبسيط الإجراءات أمام متلقي الخدمة وبما يكفل تقديم الخدمة المطلوبة على أكمل وجه وإنجاز المعاملات بأعلى معايير الكفاءة والجودة.

وركز اللقاء الذي عقد بحضور المديرين والموظفين المعنيين على التفاعل مع ملاحظات متلقي الخدمة استمرارا لنهج عمل المؤسسة في التواصل الفعال مع متلقي الخدمة واستكمالا لسلسلة لقاءات عقدتها المؤسسة مع متلقي الخدمة في مختلف مديريات المؤسسة بإشراف مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي – قسم التخطيط والجودة


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