على هامش المشاركة في معرض “توب ريزا” فرنسا .. الأردن يوقع اتفاقية لدعم الطيران العارض مع شركة top of travel الفرنسية

وطنا اليوم:وقع مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات ، الاربعاء ، اتفاقية دعم للطيران العارض إلى الأردن مع شركة (Top of Travel) الفرنسية، بهدف زيادة أعداد السياح الفرنسيين للمملكة.

جاء توقيع الاتفاقية ضمن المشاركة في معرض السياحة العالمي (IFTM Top Resa) الذي ينعقد في باريس بحضور نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية حمزة الحاج حسن والرئيس التنفيذي لشركة top of travel والرئيس التنفيذي لشركة الثريا للسياحة والسفر فادي ابو عريش والمستشار في وزارة السياحة والاثار هشام العبادي.

وزير السياحة والآثار / رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة مكرم القيسي قال في بيان ، إن هذه الاتفاقية ستنعكس بالإيجاب على أرقام السياح الفرنسيين الذين سيزورون الأردن، مشيرا إلى أنه سيتم تسيير رحلات طيران عارض من أكثر من 20 مقاطعة فرنسية إلى عمّان والعقبة .

من جانبه اكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات، أهمية توقيع هذه الاتفاقية مشيرا إلى أن الهيئة تحرص على دعم رحلات الطيران العارض ضمن برامج حوافز تشجيعية وتسهيلات تسهم في تعزيز جذب السائح من فرنسا إلى الأردن.

وتوقع عربيات ان تشهد السياحة الفرنسية للاردن زيادة مميزة خلال العام المقبل .

وبحسب البيان تستمر فعاليات مشاركة هيئة تنشيط السياحة ضمن الجناح الأردني في معرض (IFTM Top Resa) خلال الفترة 3-5تشرين الاول/أكتوبر الحالي، حيث يتم على هامش المعرض عقد لقاءات مشتركة مع مكاتب السياحة والسفر العالمية وشركات الطيران المنتظمة والطيران العارض بشكل مستمر لبحث تنشيط السياحة الأوروبية وخاصة الفرنسية إلى الأردن.