لقاء حزب إرادة في لواء بصير بمحافظة الطفيلة… فيديو

وطنا اليوم:عقد حزب إرادة لقاء حواريا مفتوحا مع أبناء لواء بصيرا بمحافظة الطفيلة ضمن نهج إرادة في الوصول الى المواطنين في تجمعاتهم السكانية، للتعريف بمبادئ الحزب ونهجه والحوار حول أهمية الأحزاب والقضايا المتعلقة بمشروع الإصلاح الأردني.

وقال الأمين العام للحزب نضال البطاينة إن بلدنا له تاريخ ومنجزات بناها الآباء والأجداد يدا بيد مع ملوك بني هاشم، وتشهد صروحنا الطبية والعلمية وقواتنا المسلحة والبنية التحتية على ذلك” مضيفا ” أننا ونحن نسير بوطننا نحو المئوية الثانية للدولة الأردنية لا بد من العمل على مواجهة التحديات عبر أدوات جديدة تقوم على الإصلاح الشامل السياسي والإداري والإقتصادي، وفق رؤية ملكية ثاقبة.

واضاف ان جلالة الملك عبدالله ضمن مسيرة الإصلاح والعمل الحزبي، كما ان القانون جرم التعرض للأحزاب ، و تم إقرار نظام العمل الحزبي في الجامعات والذي يشجع على الانخراط في الأحزاب وتنظيم عملها في الجامعات الاردنية .

وأوضح أن الحل لمشاكلنا وللتحديات التي تواجه الوطن هو الحزبية الحقيقية، التي تقوم على مبادئ أساسية تترجم الى برامج وسياسات في كل مجالات الحياة تشكل الاساس الذي يترشح بناء عليه المرشحين وفق معايير شفافة وواضحة.

وأشار الى أن إرادة حزب ديمقراطي من الداخل، فلدى الحزب مجلس وطني ومجلس مركزي منتخبة ومجالس فروع في المحافظات وعليها مسؤولية تشكيل لجان أخرى من كل أعضاء الحزب في المحافظة.

وكان رئيس مجلس محافظة الطفيلة عضو المجلس الوطني في حزب إرادة فايز السفاسفه قد رحب في بداية اللقاء بالحضور مؤكدا أهمية العمل الحزبي البرامجي للنهوض بالوطن والمضي قدما في مسيرة الإصلاح الشامل في بلدنا.

وجرى حوار مفتوح مع الحضور حول مختلف القضايا الوطنية حيث اكدوا على دور الأحزاب بالاهتمام بقضايا المجتمع وتلمس هموم المواطنين.