شكاوى من نقص الائمة والمؤذنين بمساجد اربد

وطنا اليوم:شكا مواطنون في محافظة اربد شمالي الاردن، من نقص الائمة والمؤذنين ( خادمي المسجد ) ، خصوصا المساجد التي تتوسط التجمعات السكانية، فيما يطالب مواطنون وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بضرورة ايجاد حلول لهذا المشكلة .

واكد العديد من المواطنين أن متبرعين يقومون برفع الأذان في بعض المساجد الى جانب تكليف مؤذنين في مساجد اخرى من قبل الوزارة وسط حاجة العديد من المساجد لإقامة صلاة الجمعة فيها وتوفير مؤذنين