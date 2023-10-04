بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

شكاوى من نقص الائمة والمؤذنين بمساجد اربد

منذ 3 ساعات
شكاوى من نقص الائمة والمؤذنين بمساجد اربد

وطنا اليوم:شكا مواطنون في محافظة اربد شمالي الاردن، من نقص الائمة والمؤذنين ( خادمي المسجد ) ، خصوصا المساجد التي تتوسط التجمعات السكانية، فيما يطالب مواطنون وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بضرورة ايجاد حلول لهذا المشكلة .
واكد العديد من المواطنين أن متبرعين يقومون برفع الأذان في بعض المساجد الى جانب تكليف مؤذنين في مساجد اخرى من قبل الوزارة وسط حاجة العديد من المساجد لإقامة صلاة الجمعة فيها وتوفير مؤذنين


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:42

الكايد في ذيبان ويفتتح مركز طوارئ الفيصلية

16:35

نصار القيسي يعلن ترشحه لرئاسة مجلس النواب

16:35

نادي خريجي الاردني ينظم ندوة “مقاطعه افراح الموت”

16:32

ظهور زنبوط الريّ يبشر بموسم مطري وفير

16:24

ترجيح عقد التوجيهي الكترونيا العام المقبل

16:05

المعلم في عيده

16:03

مهيدات يستطلع مقترحات وملاحظات متلقي الخدمة حول خدمات عدد من مديريات مؤسسة الغذاء والدواء

15:55

نوبل الكيمياء لثلاثة علماء يقيمون في الولايات المتحدة أحدهم عربي الأصل

15:55

إعلان نتائج المرشحين للاستفادة من الدورة الثانية للمنح الخارجية – رابط

15:44

على هامش المشاركة في معرض “توب ريزا” فرنسا .. الأردن يوقع اتفاقية لدعم الطيران العارض مع شركة top of travel الفرنسية

15:39

أقدم نشاط علمي أكاديمي في الأردن “الأردنية” تحتضن أعمال مدرسة البترا الدولية للفيزياء في موسمها العاشر

15:37

لقاء حزب إرادة في لواء بصير بمحافظة الطفيلة… فيديو

وفيات
حماة الزميل فارس خليفة في ذمة اللهالتربية تنعى معلما ومعلمة وطالباوفيات الأربعاء 4-10-2023وفيات الثلاثاء 3-10-2023اللواء الركن المتقاعد المومني في ذمة الله