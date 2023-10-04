بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

سيلفي يُدخل أردنيا إلى مستشفى البشير

منذ 9 ثواني
سيلفي يُدخل أردنيا إلى مستشفى البشير

وطنا اليوم:يرقد على سرير الشفاء في مستشفى البشير الحكومي، شخص أربعيني إثر تعرضه للسقوط في منطقة المقابلين بالعاصمة عمان وفقا لما اكده مصدر طبي .
وقال المصدر، إن الشاب دخل إلى فندق مهجور بقصد تصوير نفسه، لكنه سقط وأصيب بكسور ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.
وحضرت كوادر الدفاع المدني على الفور إلى الموقع، وعملت على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقله إلى مستشفى البشير لتلقي العلاج اللازم.
وباشر الأطباء فحص المصاب وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له، وتبين أن حالته الصحية سيئة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:03

العمل تتابع ملف نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام مع الجهات الرقابية

13:57

احتراق مركبة على لوب نفق في عمان

13:54

القبض على سيدة سرقت مبلغًا ماليًا من مركبة في إربد

13:47

حماة الزميل فارس خليفة في ذمة الله

12:33

الاحتلال يمنع موظفي الأوقاف من الدخول إلى الأقصى

12:17

التعديلات الوزارية للحكومة الحالية بين مسؤولية رئيس الوزراء ومجلس الامة ….

12:11

عالم أردني ينجح في إنتاج نباتات خالية من الأمراض

12:04

قرارات جديدة صادرة عن رئاسة الوزراء

12:00

المسيمي: أكثر من 94% من القضاة الأردنيين متخصصون

11:41

رئيس ديوان الخدمة المدنية: لن نستقبل طلبات جديدة العام المقبل

11:34

توضيح من صحة الزرقاء حول حملة تطعيم طلبة مدارس جبل طارق

11:28

اكتشاف ممر جديد للهجرات البشرية خارج أفريقيا من خلال بلاد الشام قبل 120 – 71 ألف سنة: أدلة من الصحراء الأردنية

وفيات
حماة الزميل فارس خليفة في ذمة اللهالتربية تنعى معلما ومعلمة وطالباوفيات الأربعاء 4-10-2023وفيات الثلاثاء 3-10-2023اللواء الركن المتقاعد المومني في ذمة الله