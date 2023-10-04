سيلفي يُدخل أردنيا إلى مستشفى البشير

وطنا اليوم:يرقد على سرير الشفاء في مستشفى البشير الحكومي، شخص أربعيني إثر تعرضه للسقوط في منطقة المقابلين بالعاصمة عمان وفقا لما اكده مصدر طبي .

وقال المصدر، إن الشاب دخل إلى فندق مهجور بقصد تصوير نفسه، لكنه سقط وأصيب بكسور ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وحضرت كوادر الدفاع المدني على الفور إلى الموقع، وعملت على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقله إلى مستشفى البشير لتلقي العلاج اللازم.

وباشر الأطباء فحص المصاب وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له، وتبين أن حالته الصحية سيئة