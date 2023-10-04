احتراق مركبة على لوب نفق في عمان

وطنا اليوم:أفادت مديرية الأمن العام بتحويل حركة حركة المركبات القادمة من طريق المطار نحو إشارات السابع، جراء احتراق مركبة على “لوب” نفق الملتقى للسير المتجه نحو دوار النهضة.

وأضافت المديرية من خلال بيانها، أن كوادرها قامت بتحويل حركة المركبات نحو إشارات السابع للتعامل مع الأثر المروري.

وتدعو إدارة السير التابعة لمديرية الأمن العام جميع السائقين إلى ضرورة طلب المساعدة من دوريات الأمن العام بالاتصال برقم الطوارئ 911 في حالة تعطل مركباتهم أو وجود أي عوائق على الطرق، على مدار الساعة، لتقديم المساعدة والدعم للجميع