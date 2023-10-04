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نادي الجاليه الاردنيه في سلطنة عمان يحتفي بذكرى سيد الانام محمد

منذ 4 ساعات
نادي الجاليه الاردنيه في سلطنة عمان يحتفي بذكرى سيد الانام محمد

وطنا اليوم:تشرف نادي الجالية الاردنيه في سلطنة عمان بالاحتفاء بذكرى المولد الشريف لرسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام
وقد بدأ الحفل بأيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ المقرئ امين الحسيني وقد تنقل فضيلته بين الايات الكريمه التي تتحدث عن نبي الامة محمد عليه الصلاة والسلام
وقد قدم العلامة الدكتور سيف بن سالم بن سيف الهادي استاذ علوم القرأن والسنه بجامعة السلطان قابوس محاضرة قيمة بعنوان قبسات من شخصية الرسول الكريم وفن ادارته السياسية والاجتماعية للامة باستخدام اللين والحزم وقد اوضح فضيلته ان الرسول الكريم لم يستخدم العنف بحياته ابدا
واستنكر على كل الجماعات والدول التي تنتهج العنف والتصفيات الجسدية كسبيل لفرض ارائهم على الاخرين
وبعدها قدم الطالب معتصم العمايره قصيده تغنى بها بحب رسول البشريه
ومن ثم انتقل الحديث للشيخ العلامه ابو خشبه امام مسجد ذو النورين الذي تغنى برحمة ولين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع اصحابه ومع الاطفال واليتامى وحتى رفقه بالحيوانات
وقد اشجانا بالختام المنشد عبد الرحمن النجار واخته باعذب المدائح النبوية

وقد كان الحضور مميزا يتقدمهم عطوفة الباشا الملحق العسكري العميد الركن محمد البدارنه وعطوفة القنصل سيف التل من السفارة الاردنيه بمسقط وجمع كبير من ابناء وبنات الجالية المقيمين في السلطنه

كل عام والجميع بالف خير


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